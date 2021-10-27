Zümrüt Apartmanı faciasından 132 saat sonra sağ olarak kurtuldu! Muhammet Saltuk Kalem tatilde geçirdiği epilepsi krizi sonrası balkondan düşüp öldü

Olay, Antalya'nın turizm bölgesi Kundu'da bulunan ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tesise eğitim için gelen Muhammet Saltuk Kalem, epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu balkondan düştü.

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Kalem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalem, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.