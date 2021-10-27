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    • Yaşam
    • 28.10.2021 01:43
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    • 28.10.2021 01:50
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    Zümrüt Apartmanı faciasından 132 saat sonra sağ olarak kurtuldu! Muhammet Saltuk Kalem tatilde geçirdiği epilepsi krizi sonrası balkondan düşüp öldü

    Konya’da 2004 yılında çöken ve 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı faciasından 132 saat sonra burnu bile kanamadan sağ olarak kurtulan zabıt katibi Muhammet Saltuk Kalem (32), Antalya’da geçirdiği epilepsi krizi sonucu tatil yaptığı otelin balkon kısmından düşerek hayatını kaybetti.

    İHA
    Enkazdan 132 saat sonra sağ çıktı! Balkondan düşüp öldü

    Olay, Antalya'nın turizm bölgesi Kundu'da bulunan ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tesise eğitim için gelen Muhammet Saltuk Kalem, epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu balkondan düştü.

    KURTARILAMADI
    Kalem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalem, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLECEK
    Muhammet Saltuk Kalem'in yanında bulunan eşi Elif Kalem'in de Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Kalem'in cenazesi Antalya'daki otopsi işlemlerinin ardından cenazesinin Konya'ya gönderileceği öğrenildi.



    ENKAZDAN 132 SAAT SONRA SAĞ OLARAK KURTARILMIŞTI
    Öte yandan 2 Şubat 2004 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı 11 katlı Zümrüt Apartmanı aniden çökmüş 92 kişi hayatını kaybetmişti. Muhammet Saltuk Kalem, enkazda oluşan boşluğa sığınarak 132 saat sonra burnu bile kanamadan sağ olarak kurtarılmıştı.
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    Haberler Yaşam Zümrüt Apartmanı faciasından 132 saat sonra sağ olarak kurtuldu! Muhammet Saltuk Kalem tatilde geçirdiği epilepsi krizi sonrası balkondan düşüp öldü
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