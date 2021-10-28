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    Hiç uğruna 2 kişi hayatını kaybetti bir kişininse durumu ağır

    Tekirdağ’da bir tamirci ‘korna’ cinayetine kurban gitti. Konya’da A.Ü., ‘Arabam çizildi’ diyerek kapıcıyı katletti! Mersin’de ise 17 yaşındaki Emir Celal Yıldırım bıçaklanarak ölümle burun buruna geldi!

    Bize ne oluyor?
    Türkiye, dün peşpeşe gelen ölüm haberleriyle sarsıldı! Mersin'de 17 yaşındaki Emir Celal Yıldırım, dün dershaneden çıktı. Parkta üç kişiyle karşılaştı. Şüpheliler 'Bakışını sevmedik' bahanesiyle Yıldırım'ı kalbinden bıçakladı.



    Hastaneye kaldırılan gencin durumu ağır...



    DAHA 24 YAŞINDA...
    Tekirdağ'da oto tamircisi Eyüp Mağdala (24), önceki akşam korna çalan araçtaki 3 kişiyle tartıştı. Şüphelilerden biri, tabancayla Mağdala'ya ateş açtı! Kanlar içinde kalan genç adam kurtarılamadı.



    CANİ TUTUKLANDI...
    Vahşetin bir diğer adresiyse Konya'ydı. A.Ü., önceki akşam otomobilindeki çiziği görünce kapıcı Adem Topbaş'ı çağırdı.



    "Arabam çizildi, niye bakmadın?" diyerek kızdığı Topbaş'ı bıçakladı.


    Talihsiz adam kurtarılamadı.




    Adem Topbaş
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    Haberler Yaşam Hiç uğruna 2 kişi hayatını kaybetti bir kişininse durumu ağır
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