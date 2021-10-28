Jirki aşireti düğünlere üst limit getirdi (Yurttan ve dünyadan haberler)

Türkiye'nin en büyük aşireti Jirki, düğünleriyle dikkat çekti. Ancak aşiret liderlerinden Necmi Adıyaman, artan masraflardan dolayı birçok gencin evlenemediğini söyledi. Bunun üzerine tasarrufa gidildi. Bundan sonra düğünlerde takılar 50 bin TL'yi geçmeyecek. Gelinlik ve kuaför olmayacak. Damat tarafından gelin tarafına hediye verilmeyecek.
36 SAAT NÖBET İDDİASI YALAN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, trafik kazasında ölen Doktor Rümeysa Şen ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Koca, "Kazadan önce 36 saat çalıştığı yönündeki bilgiler yanlıştır. Günlük mesaisinin ardından hastaneden ayrılmıştır" ifadesini kullandı.
AH DİLAN
Genç kadın, düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti. Acı olayın adresi Kayseri'ydi. 24 yaşındaki Dilan Tarı, geçtiğimiz hafta evinde otururken baygınlık geçirdi. Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Tarı, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
ALTIN KALPLİ
Kaybolan insanlık Antalya'da ortaya çıktı! 82 yaşındaki Serengül Uğurlu, cumartesi günü Finike Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Soner Uğurlu, annesinin eşyalarını refakatçi koltuğunun bazasına koyacağı sırada içi altın dolu poşetle karşılaştı! Hemen durumu güvenlik görevlisiyle paylaştı. Kayıtlardan içinde çok sayıda ziynet eşyası bulunan çantanın 1.5 yıl önce 89 yaşında Alzheimer nedeniyle hayatını kaybeden bir hastaya ait olduğu anlaşıldı. Altın dolu poşeti teslim eden Uğurlu, "Almayı doğru bulmadım. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.
SON KARE
Hollywood, geçtiğimiz hafta film setinde yaşanan cinayetle sarsıldı! Oyuncu Alec Baldwin, Rust filmi çekimi sırasında ateşlediği silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla vurarak öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcı Mary Carmack- Altwies, cinayetin işlendiği silahın gerçek olduğunu vurguladı. "Cezai suçlamalar da dahil tüm ihtimaller masada" açıklaması yaptı. Sette çok fazla miktarda mühimmat olduğunu vurguladı. Bu açıklamalara göre Alec Baldwin'in ilerleyen günlerde gözaltına alınacağı iddiası ortaya atıldı.
OTOPARK HAREKEDİ
İstanbul'da bir AVM otoparkına kedi kapanı yerleştirdi. Hayvanseverler tepki gösterdi: 5 kedimiz kayboldu.
PARMAK DAVASI
İstanbul'da Ulbossyn Malgazhdarova, eğlence mekanında güvenlikçi ile tartıştı. Isırıp parmağını koparttı. 4.5 yılla yargılandı. Serbest bırakıldı.
NEHİR AVRUPA'YA AKTI ALMANLAR'IN AKLINI ÇALDI!
İzmirli piyanist Nehir Özzengin, Karlsruhe Üniversitesi'nin sınavlarına katıldı. Almanlar'ı hayran bıraktı. Sınavda tam puan alıp alkışları topladı. Dünyanın en saygın müzik okullarından birine girmeyi başardı.
36 SAAT NÖBET İDDİASI YALAN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, trafik kazasında ölen Doktor Rümeysa Şen ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Koca, "Kazadan önce 36 saat çalıştığı yönündeki bilgiler yanlıştır. Günlük mesaisinin ardından hastaneden ayrılmıştır" ifadesini kullandı.
AH DİLAN
Genç kadın, düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti. Acı olayın adresi Kayseri'ydi. 24 yaşındaki Dilan Tarı, geçtiğimiz hafta evinde otururken baygınlık geçirdi. Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Tarı, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
ALTIN KALPLİ
Kaybolan insanlık Antalya'da ortaya çıktı! 82 yaşındaki Serengül Uğurlu, cumartesi günü Finike Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Soner Uğurlu, annesinin eşyalarını refakatçi koltuğunun bazasına koyacağı sırada içi altın dolu poşetle karşılaştı! Hemen durumu güvenlik görevlisiyle paylaştı. Kayıtlardan içinde çok sayıda ziynet eşyası bulunan çantanın 1.5 yıl önce 89 yaşında Alzheimer nedeniyle hayatını kaybeden bir hastaya ait olduğu anlaşıldı. Altın dolu poşeti teslim eden Uğurlu, "Almayı doğru bulmadım. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.
SON KARE
Hollywood, geçtiğimiz hafta film setinde yaşanan cinayetle sarsıldı! Oyuncu Alec Baldwin, Rust filmi çekimi sırasında ateşlediği silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla vurarak öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcı Mary Carmack- Altwies, cinayetin işlendiği silahın gerçek olduğunu vurguladı. "Cezai suçlamalar da dahil tüm ihtimaller masada" açıklaması yaptı. Sette çok fazla miktarda mühimmat olduğunu vurguladı. Bu açıklamalara göre Alec Baldwin'in ilerleyen günlerde gözaltına alınacağı iddiası ortaya atıldı.
OTOPARK HAREKEDİ
İstanbul'da bir AVM otoparkına kedi kapanı yerleştirdi. Hayvanseverler tepki gösterdi: 5 kedimiz kayboldu.
PARMAK DAVASI
İstanbul'da Ulbossyn Malgazhdarova, eğlence mekanında güvenlikçi ile tartıştı. Isırıp parmağını koparttı. 4.5 yılla yargılandı. Serbest bırakıldı.
NEHİR AVRUPA'YA AKTI ALMANLAR'IN AKLINI ÇALDI!
İzmirli piyanist Nehir Özzengin, Karlsruhe Üniversitesi'nin sınavlarına katıldı. Almanlar'ı hayran bıraktı. Sınavda tam puan alıp alkışları topladı. Dünyanın en saygın müzik okullarından birine girmeyi başardı.