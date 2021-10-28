Bursa'dan eko-turizm atağı

Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan'da eko-turizm yatırımlarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm doğal değerleri için örnek projeler hazırlıyor. Daha önce Harmancık Belediyesi Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesine toplamda 900 metrekare alanlı konferans salonu binası, 3 adet 35 metrekarelik ve 3 adet 45 metrekarelik 2 katlı bungalov ahşap ev, 1 adet çamaşırhane ile 1 adet umumi tuvalet kazandıran Büyükşehir Belediyesi, benzer bir projeyi hem Orhaneli'de hem de Keles Kocayayla'da hayata geçiriyor. Orhaneli Karagöz Mesire Alanı'nda ilk etapta 3 katlı restoran, 2 katlı kır evi, 32 metrekarelik 10 adet bungalov ahşap yapı, 45 metrekarelik 5 adet prefabrik yapıdan oluşan proje hızla devam ederken, Keles Kocayayla'da yapılan proje de artık tamamlanma aşamasına geldi.
AYRICALIKLI TATİL
Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles'in turizmden daha fazla pay alabilmesi amacıyla hazırlanan proje, mülkiyeti Keles Belediyesi'ne ait olan Kocayayla'daki alanda hayata geçiriliyor. Keles Kocayayla Kamp ve Rekreasyon projesi kapsamında alan üzerindeki hiçbir ağaca zarar verilmeden 18 adet bungalov ve bir adet restoran yapıldı. Bungalov ve restoran bölümünde imalatlar büyük ölçüde tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmalarına hız verildi. Çevre düzenlemeleri kapsamında hem ilave ağaçlandırma hem de bölgeye özel peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Kasım ayında tamamen bitirilmesi hedeflenen Keles Kocayayla Kamp ve Rekreasyon projesinin, bölgede kırsal turizme katkı sunmasının yanında konaklama ve yemek hizmetleri ile özellikle bölgeyi tercih eden karavan sahiplerine de ayrıcalıklı bir tatil imkanı sunacak.
DOĞAYA İLGİ ARTTI
Bursa'da mesire alanlarının daha da güzelleştirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Uludağ'ımız, sahillerimiz, göllerimiz, denizimiz, şelalelerimiz, longozumuz gibi tüm doğal güzelliklerimiz bizim için önemli ve değerli. Bunların ön plana çıkarılması gerekiyor. Daha önce Harmancık Eko Turizm tesislerini hayata geçirmiştik. Bugün binlerce insanın ziyaret ettiği bir alan haline dönüştü. İlçeye değer kattı. Benzer projeyi Orhaneli'de de Keles'te de hayata geçiriyoruz. Özellikle pandemi sürecinde doğayla iç içe yapılan turizm çok ciddi gelişti. Biz de bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Keles Kocayayla bu proje ile yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olacak. Böylelikle bölge ekenomisine de önemli bir artı değer sağlamış olacağız" dedi.
Bursa – Uludağ'ın zirvesinden gelen doğal kaynak suyunu 2018 yılında Muradiye markası ile tüketiciyle buluşturmaya başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursasu markasının da devreye girmesiyle aylık 1 milyon koli üretim barajını aştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa merkezde 2020 yılında 160.000 koli olan pet su ürünleri satışının 2021 yılında yüzde 75'lik artışla 280.000 koliye çıktığını belirterek, bu rakamla Bursasu'nun Bursa'da en çok satılan ilk 3 marka arasına girdiğini söyledi. Bursa'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal tüm değerleri ön plana çıkarıp, kent ekonomisi için katma değer sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla Uludağ'dan gelen pınarlar da şehir ekonomisine can suyu oluyor. Kestel'in Gözede mevkiinde Uludağ yamaçlarında 2018 yılında 'Muradiye Su' markası ile üretime başlayan su şişeleme fabrikası, 11 farklı ürün gamıyla kısa zamanda sektörün önemli bir markası haline geldi. Libya, Almanya, Hollanda, Belçika, Suudi Arabistan, Filistin, Kuveyt olmak üzere 7 farklı ülke ile Türkiye'de de 22 farklı kentte tüketiciyle buluşan Muradiye su markasına geçtiğimiz yıl Kasım ayında Bursasu markası da eklendi. Bursa ismi ile su sektöründe daha geniş pazarlara açılmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa Jeotermal A.Ş uhdesindeki su şişeleme fabrikasında 2019 yılı Eylül ayında 778.615 koli ile en yüksek üretim, 2020 yılı Eylül ayı itibariyle de 710.000 koli ile en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Fabrika üretim ve satışında çok önemli bir eşik olan aylık 1.000.000 koli barajı da geçtiğimiz ay aşılarak 1.048.428 koli satış rakamına ulaşıldı.
MİNİK ÖĞRENCİLERİN 'BAŞKANI TANIMA' DERSİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerinde eğitim gören minikler, 'Şehrim Bursa' dersinin 'Başkanımızı Tanıyalım' konusunu, bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret ederek, uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üç yıl önce 6 merkezde başlattığı, bugün 16 merkezde binlerce öğrenciye ulaşan Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerinde eğitim gören minik öğrenciler, Milli Eğitim müfredatına ek olarak 'Şehrim Bursa' ve değerler eğitimi de alıyor. 'Şehrim Bursa' dersinin 'Başkanımızı Tanıyalım' konu başlığını uygulamalı olarak işleyen minik öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Derslerde yaptıkları etkinlikleri Başkan Aktaş'a anlatan minik öğrenciler, Başkan Aktaş'ın sorularına verdikleri cevaplarla yüzlerde tebessüm oluşturdular.
BİNALAR YIKILIYOR, TARİH DEĞERİNİ BULUYOR
BURSA'NIN geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında ana caddeye cepheli çok katlı 2 binanın daha yıkımı tamamlandı. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak proje etap etap ilerliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projesinde, Kızılay, İşkur, Merkez Bankası binası, Pirinç Han'ın arkasındaki türbenin etrafını saran 15 dükkân ve iç kısımdaki 4 binanın yıkımı daha önce tamamlanmıştı. Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi özellikle ana cadde üzerindeki yüksek katlı binaların yıkım çalışmalarına da hız verdi.
AYRICALIKLI TATİL
Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles'in turizmden daha fazla pay alabilmesi amacıyla hazırlanan proje, mülkiyeti Keles Belediyesi'ne ait olan Kocayayla'daki alanda hayata geçiriliyor. Keles Kocayayla Kamp ve Rekreasyon projesi kapsamında alan üzerindeki hiçbir ağaca zarar verilmeden 18 adet bungalov ve bir adet restoran yapıldı. Bungalov ve restoran bölümünde imalatlar büyük ölçüde tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmalarına hız verildi. Çevre düzenlemeleri kapsamında hem ilave ağaçlandırma hem de bölgeye özel peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Kasım ayında tamamen bitirilmesi hedeflenen Keles Kocayayla Kamp ve Rekreasyon projesinin, bölgede kırsal turizme katkı sunmasının yanında konaklama ve yemek hizmetleri ile özellikle bölgeyi tercih eden karavan sahiplerine de ayrıcalıklı bir tatil imkanı sunacak.
DOĞAYA İLGİ ARTTI
Bursa'da mesire alanlarının daha da güzelleştirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Uludağ'ımız, sahillerimiz, göllerimiz, denizimiz, şelalelerimiz, longozumuz gibi tüm doğal güzelliklerimiz bizim için önemli ve değerli. Bunların ön plana çıkarılması gerekiyor. Daha önce Harmancık Eko Turizm tesislerini hayata geçirmiştik. Bugün binlerce insanın ziyaret ettiği bir alan haline dönüştü. İlçeye değer kattı. Benzer projeyi Orhaneli'de de Keles'te de hayata geçiriyoruz. Özellikle pandemi sürecinde doğayla iç içe yapılan turizm çok ciddi gelişti. Biz de bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Keles Kocayayla bu proje ile yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olacak. Böylelikle bölge ekenomisine de önemli bir artı değer sağlamış olacağız" dedi.
Bursa – Uludağ'ın zirvesinden gelen doğal kaynak suyunu 2018 yılında Muradiye markası ile tüketiciyle buluşturmaya başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursasu markasının da devreye girmesiyle aylık 1 milyon koli üretim barajını aştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa merkezde 2020 yılında 160.000 koli olan pet su ürünleri satışının 2021 yılında yüzde 75'lik artışla 280.000 koliye çıktığını belirterek, bu rakamla Bursasu'nun Bursa'da en çok satılan ilk 3 marka arasına girdiğini söyledi. Bursa'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal tüm değerleri ön plana çıkarıp, kent ekonomisi için katma değer sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla Uludağ'dan gelen pınarlar da şehir ekonomisine can suyu oluyor. Kestel'in Gözede mevkiinde Uludağ yamaçlarında 2018 yılında 'Muradiye Su' markası ile üretime başlayan su şişeleme fabrikası, 11 farklı ürün gamıyla kısa zamanda sektörün önemli bir markası haline geldi. Libya, Almanya, Hollanda, Belçika, Suudi Arabistan, Filistin, Kuveyt olmak üzere 7 farklı ülke ile Türkiye'de de 22 farklı kentte tüketiciyle buluşan Muradiye su markasına geçtiğimiz yıl Kasım ayında Bursasu markası da eklendi. Bursa ismi ile su sektöründe daha geniş pazarlara açılmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa Jeotermal A.Ş uhdesindeki su şişeleme fabrikasında 2019 yılı Eylül ayında 778.615 koli ile en yüksek üretim, 2020 yılı Eylül ayı itibariyle de 710.000 koli ile en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Fabrika üretim ve satışında çok önemli bir eşik olan aylık 1.000.000 koli barajı da geçtiğimiz ay aşılarak 1.048.428 koli satış rakamına ulaşıldı.
MİNİK ÖĞRENCİLERİN 'BAŞKANI TANIMA' DERSİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerinde eğitim gören minikler, 'Şehrim Bursa' dersinin 'Başkanımızı Tanıyalım' konusunu, bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret ederek, uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üç yıl önce 6 merkezde başlattığı, bugün 16 merkezde binlerce öğrenciye ulaşan Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerinde eğitim gören minik öğrenciler, Milli Eğitim müfredatına ek olarak 'Şehrim Bursa' ve değerler eğitimi de alıyor. 'Şehrim Bursa' dersinin 'Başkanımızı Tanıyalım' konu başlığını uygulamalı olarak işleyen minik öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Derslerde yaptıkları etkinlikleri Başkan Aktaş'a anlatan minik öğrenciler, Başkan Aktaş'ın sorularına verdikleri cevaplarla yüzlerde tebessüm oluşturdular.
BİNALAR YIKILIYOR, TARİH DEĞERİNİ BULUYOR
BURSA'NIN geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında ana caddeye cepheli çok katlı 2 binanın daha yıkımı tamamlandı. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak proje etap etap ilerliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projesinde, Kızılay, İşkur, Merkez Bankası binası, Pirinç Han'ın arkasındaki türbenin etrafını saran 15 dükkân ve iç kısımdaki 4 binanın yıkımı daha önce tamamlanmıştı. Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi özellikle ana cadde üzerindeki yüksek katlı binaların yıkım çalışmalarına da hız verdi.