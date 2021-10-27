İstanbul'da elektrikli scooter denetlemesi! Bağdat Caddesi'nde kaldırımda ilerleyen 4 kişiye bin 256 lira ceza kesildi

Elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde, elektrikli scooter ile kaldırımda ilerleyenler tek tek durduruldu.
Durdurulan kişilere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kaldırımda scooter kullanan 4 kişiye 314 liradan toplamda bin 256 lira ceza uygulandı.
"KALDIRIM ÜZERİNDE ELEKTRİKLİ SCOOTERLERİN KULLANIMI YASAKMIŞ"
Denetimlerde kaldırım üzerinde scooter süren ve para cezası uygulanan Muhammed Talha Aslan, "Bu şekilde cezai işlem uygulanmasını doğru bulmuyorum. Anayasamızda böyle bir madde varmış.