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    • Yaşam
    • 27.10.2021 18:02
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    • 27.10.2021 18:08
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    İstanbul'da elektrikli scooter denetlemesi! Bağdat Caddesi'nde kaldırımda ilerleyen 4 kişiye bin 256 lira ceza kesildi

    Kadıköy Bağdat Caddesi'nde elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimde, kaldırımda scooter ile ilerleyen 4 kişiye bin 256 lira ceza yazıldı.

    DHA
    Elektrikli scooter denetimleri sıklaştı! Bin 256 lira...

    Elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde, elektrikli scooter ile kaldırımda ilerleyenler tek tek durduruldu.

    Durdurulan kişilere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kaldırımda scooter kullanan 4 kişiye 314 liradan toplamda bin 256 lira ceza uygulandı.

    "KALDIRIM ÜZERİNDE ELEKTRİKLİ SCOOTERLERİN KULLANIMI YASAKMIŞ"
    Denetimlerde kaldırım üzerinde scooter süren ve para cezası uygulanan Muhammed Talha Aslan, "Bu şekilde cezai işlem uygulanmasını doğru bulmuyorum. Anayasamızda böyle bir madde varmış.

        Kaldırım üzerinde elektrikli scooterlerin kullanımı yasakmış. Fakat bununla ilgili ilk kez böyle bir bilgi aldım ve bunu duyduğumda da ceza yemiş oldum. Teşekkür ediyorum uyardıkları için.

        Buradan ufak bir isyan ediyorum. Madem bu tip yasaklamalar, uygulamalar var, bunları öncelikle duyurulsun akabinde bu tip uygulamalar yapıyorsunuz doğru" şeklinde konuştu.
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        Haberler Yaşam İstanbul'da elektrikli scooter denetlemesi! Bağdat Caddesi'nde kaldırımda ilerleyen 4 kişiye bin 256 lira ceza kesildi
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