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    • Yaşam
    • 27.10.2021 17:10
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    • 27.10.2021 17:10
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    İntihar mı cinayet mi? Batman'da sır ölüm!

    Batman-Siirt karayolunda araçta kafasına sıkılmış erkek cesedi bulunuldu. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede araçta bulunan kişin hayatını kaybettiği tespit etti. Ceset otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın intihar ya da cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

    İntihar mı cinayet mi? Batman’da sır ölüm!

    Beşiri İkiköprü mevkiinde yol kenarında park edilmiş araç içerisinde kafasına sıkılmış halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin İkiköprü beldesinde görev yapan 25-30 yaşlarında ismi öğrenilmeyen bir uzman çavuşa ait oldu öğrenildi.

    Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede araçta bulunan kişin hayatını kaybettiği tespit etti. Ceset otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın intihar ya da cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

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