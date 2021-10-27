Erim Arıkan: Tavuk üreticilerine her yıl 15 bin tondan fazla yemlik yağ asidi tedarik ediyoruz

Erim Arıkan Yağ A.Ş. kurucusu Erim Arıkan "Tavuk üretiminde her yıl 15 bin tondan fazla yemlik yağ asidi tedarik ederek talepleri karşılıyoruz. Yenilikçi ve teknolojik hizmet anlayışımız sayesinde sektörün gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca ürettiğimiz yemlik yağ asitlerinin kalitesi, tavukların çok daha sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyor" dedi.

İZMİR VE GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE YEMLİK YAĞ ÜRETİM FABRİKALARIMIZ VAR

Erim Arıkan "Sektörün gerekliliklerini çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Bilindiği üzere özellikle son yıllarda yemlik yağ asidi ihtiyacında bir artış var. Bu durum, yemlik yağ üretimine odaklanılmasını zorunlu hale getiriyor. Biz de bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Profesyonel ve kaliteli üretimler gerçekleştirebilmek için İzmir ve Gaziantep'te yemlik yağ üretim fabrikaları inşa ettik. Bu fabrikalarda hijyenik bir şekilde üretimlerimizi sürdürüyoruz. Üretimlerimizde gerekli prosedürleri uygulayarak kaliteli yemlik yağ asitlerini elde ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

MÜŞTERİLERİMİZİN TALEPLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN ÜRETİM VE ÇALIŞMALARIMIZI YENİLİYORUZ

İş insanı Erim Arıkan "Müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek adına üretim ve çalışmalarımızda güncellemeler yapıyoruz. Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek hangi alanlarda gelişmemiz gerektiğini tespit ediyoruz. Başarılı ve kaliteli üretim için sürekli bir gelişim içerisinde olmak önemli. Ürettiğimiz yemlik yağ asitleri hem Türkiye hem de yurt dışında talep görüyor. Önemli tavuk üreticilerine yemlik yağ asit tedarik ederek tavukların kaliteli yemlerle beslenmesine katkıda bulunuyoruz.

Sektörün gelişmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Kalite standartlarının üzerinde üretimde bulunmak hem markamızı hem de ülke ekonomisini geliştiriyor. Bu nedenle bulunduğumuz noktada olduğumuz için çok gururluyuz. Yemlik yağ asitlerimizi İsrail'e de ihraç ediyoruz. Tavuk sektöründe kaliteyi hedefliyor ve her daim bu hedefe yönelik çalışmalarda bulunuyoruz." ifadeleriyle sektöre dair çalışmaları hakkında bilgi verdi.