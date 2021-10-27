52 yıllık komşusunu taş atma meselesi için öldürdü





Sanık M.D.'nin ağabeyi O.D. mahkemede verdiği ifadesinde, "Aile bizim 52 yıllık komşumuzdur. Bu zamana kadar bir problemimiz hiç olmadı. Rahmetli O.D. ile kardeşim arasındaki ilk kavga 25 Aralık 2020'de kardeşime taş atması ile başladı. Kardeşime atılan taştan sonra ağzı ve burnu kan içinde kalmıştı. Eğer o taş ağzına değil de kafasına değseydi, şu an kardeşim mezarda O.D. burada olurdu. Olaydan sonra evler dip dibe olduğu için sürekli tartışma halindelerdi. Ben de Osman ağabeyin ailesi ile barıştırmaya çok uğraştım ama aileler olarak başaramadık" dedi. Kasten adam öldürmekten müebbet hapis istemi ile yargılanan sanık M.D. ise beraat talep ederken, mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.