CHP'li Buca Belediyesinde ihale yolsuzluğu: Devlet 17.5 milyon lira zarara uğratıldı

BELEDİYE BAŞKANI: ARKADAŞLAR MASUM

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, makamında gazetecilere, "Sabah saatlerinde, belediye çalışanı bazı mesai arkadaşlarımıza bir gözaltı işlemi yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. Arkadaşlarımızın masum olduğunu düşünüyoruz. Soruşturmanın selameti açısından da daha fazla yorum yapmam çok doğru olmaz. Ben bütün arkadaşlarımızın masum olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

2 YILLIK TAKİP

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Buca Belediyesi'nde düzenlenen operasyonun, 2 yıllık bir çalışma olduğu ortaya çıktı. Şubenin 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yaptığı, bu sırada birçok kişinin beyanına başvurduğu ve deliller toplandıktan sonra da operasyonun düğmesine basıldığı belirtildi.