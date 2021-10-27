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    • Yaşam
    • 27.10.2021 12:55
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    • 27.10.2021 12:55
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    CHP'li Buca Belediyesinde ihale yolsuzluğu: Devlet 17.5 milyon lira zarara uğratıldı

    CHP'li belediyelerde taciz, tecavüz ve yolsuzluk olayları bitmek bilmiyor. Buca Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştırdıkları gerekçesiyle 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Buca Belediyesinin çöp ve katı atık ihalelerinde, paravan şirketler kullanılarak kamunun 17,5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

    CHP’li Buca Belediyesinde ihale yolsuzluğu

    İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, incelenen evrakların yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları doğrultusunda İzmir Buca Belediyesi'nde düzenlenen Çöp ve Katı Atık İhaleleri kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma, Edimin ifasına fesat karıştırma, Zimmet ve akaryakıt hırsızlığı' suçlarını işlediği belirtilen şüphelilerin, paravan şirketler kurarak devleti 17,5 milyon lira zarara uğrattığının tespit edildiği ileri sürüldü.

    CHP İŞİ VURGUN

    Operasyonlarda, A.K, B.A., M.T., B.A., F.K., B.A., C.Y., C.K., M.K., V.Ö., M.F.B.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin arandığı bildirildi.

    BELEDİYE BAŞKANI: ARKADAŞLAR MASUM

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, makamında gazetecilere, "Sabah saatlerinde, belediye çalışanı bazı mesai arkadaşlarımıza bir gözaltı işlemi yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. Arkadaşlarımızın masum olduğunu düşünüyoruz. Soruşturmanın selameti açısından da daha fazla yorum yapmam çok doğru olmaz. Ben bütün arkadaşlarımızın masum olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

    2 YILLIK TAKİP

    İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Buca Belediyesi'nde düzenlenen operasyonun, 2 yıllık bir çalışma olduğu ortaya çıktı. Şubenin 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yaptığı, bu sırada birçok kişinin beyanına başvurduğu ve deliller toplandıktan sonra da operasyonun düğmesine basıldığı belirtildi.
        CHP’li Buca Belediyesinde ihale yolsuzluğu
        Haberler Yaşam CHP'li Buca Belediyesinde ihale yolsuzluğu: Devlet 17.5 milyon lira zarara uğratıldı
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