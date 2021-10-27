CHP'li Buca Belediyesinde ihale yolsuzluğu: Devlet 17.5 milyon lira zarara uğratıldı

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, incelenen evrakların yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları doğrultusunda İzmir Buca Belediyesi'nde düzenlenen Çöp ve Katı Atık İhaleleri kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma, Edimin ifasına fesat karıştırma, Zimmet ve akaryakıt hırsızlığı' suçlarını işlediği belirtilen şüphelilerin, paravan şirketler kurarak devleti 17,5 milyon lira zarara uğrattığının tespit edildiği ileri sürüldü.
CHP İŞİ VURGUN
Operasyonlarda, A.K, B.A., M.T., B.A., F.K., B.A., C.Y., C.K., M.K., V.Ö., M.F.B.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin arandığı bildirildi.
BELEDİYE BAŞKANI: ARKADAŞLAR MASUM
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, makamında gazetecilere, "Sabah saatlerinde, belediye çalışanı bazı mesai arkadaşlarımıza bir gözaltı işlemi yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. Arkadaşlarımızın masum olduğunu düşünüyoruz. Soruşturmanın selameti açısından da daha fazla yorum yapmam çok doğru olmaz. Ben bütün arkadaşlarımızın masum olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
2 YILLIK TAKİP
İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Buca Belediyesi'nde düzenlenen operasyonun, 2 yıllık bir çalışma olduğu ortaya çıktı. Şubenin 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yaptığı, bu sırada birçok kişinin beyanına başvurduğu ve deliller toplandıktan sonra da operasyonun düğmesine basıldığı belirtildi.