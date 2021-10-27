Gece kulübünde güvenliğin parmağını koparan kadın için karar verildi

Kazakistan uyruklu 3 kadın, Beyoğlu'nda bir eğlence mekanına gitti. Eğlence mekanı çalışanları ile 3 kadın arasında tartışma çıktı. Biri güzellik merkezinde çalışan diğeri ise iş insanı olduğunu belirten kadınların iddiasına göre tartışma eğlence mekanı çalışanlarının sözlü taciziyle başladı. Ulbossyn Malgazhdarova ile eğlence mekanın çalışanları arasındaki tartışma büyüdü. Çıkan arbedede güvenlik görevlisinin parmağı Malgazhdarova tarafından ısırılarak koparıldı.
KASTEN YARALAMA
Savcılık soruşturmanın ardından hazırladığı iddianamede, tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüştüğü ve diğer şahısların da olaya müdahale ettiği, arbede sırasında sanığın, müştekinin sağ el yüzük parmağını ısırarak kopardığı anlatıldı.İddianamede, tutuklu sanığın "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, tutuklu sanık Uluossyn Malgazhdarova ve şikayetçi Cumhur Cengiz hazır bulundu. Duruşmaya Kazakistan Başkonsolosluğu yetkilileri izleyici olarak katıldı.
"SAÇIMDAN TUTARAK TEKMELİYORLARDI"
Duruşma tercüman aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Uluossyn Malgazhdarova, "Olay tarihinde, kulüpte üç arkadaş oturuyorduk. Daha sonra şikayetçi Cumhur Cengiz masamıza geldi. Telefon numaramızı sordu. Kendisine, 'Yanlış yere geldiniz' dedim. Sonra dışarı çıktım. Kulübün dışarıdan fotoğrafını çektim. Sonra lavaboya gidip oradan çıktım. Kulüp girişinde kapıda başka bir güvenlik görevlisi duruyordu. Kumral bir şahıstı, bir şey söylemeden itekledi. Sonra esmer kısa boylu bir adam saçımdan tuttu, yere itekledi. Esmer olan adam yere düştüğümde çantamdan dökülen telefonumu, kimliğimi ve paramı aldı. Telefonumu ayağıyla kırdı. Ayağa kalktığımda neden beni darp ettiğini sordum. Sonra kıvırcık beyaz saçlı bir adam geldi. Yakamdan tuttu ve yüzüme tükürerek yüzüme tokat attı. Sonra bir başka uzun saçlı erkek şahıs geldi. Şahıs küfür etmeye başladı. Darp etmeye başladı. Bu esnada kim olduğunu görmediğim birisi 'Bunu dışarı atın' dedi. Dizlerimin üstünde duruyordum. Saçımdan tutarak darp etmeye devam ediyor, tekmeliyorlardı" dedi.