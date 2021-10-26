Yeşil sahalardan yeşil çuhalara transfer oldu! Real Madridli Thomas Gravesen kumardan servet kazandı

Yıllarca Vejle, Hamburg, Everton, Real Madrid ve Celtic takımlarında top koşturan Danimarkalı Thomas Gravesen (45), Las Vegas'a taşındı. Kısa sürede kumarhanelere alıştı.

Sevgilisi Çek model Kamila Persse ile poker masalarında sabahladı. Servetine servet kattı. Futboldan kazanamadığı paraları, kumardan kazandı. Bu sayede yaklaşık 100 milyon sterlinlik servet yaptı.

Öyle ki bazı kumarhaneler, sürekli kazandığı için kendisine kapıları bile kapattı. Çok iyi bir poker oyuncusu olarak tanınınca, kimse onunla masaya oturmak istemedi. Bir süre sonra sevgilisi Çek model Persse, emlakçılık yapmaya başladı.

Çift, rüyalar şehrinde birçok ünlü ile aynı semtte yaşamaya başladı.