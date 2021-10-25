İzmir’de gece yarısı feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Mustafa Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, araç içerisinde yolcu konumunda bulunan 2 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.