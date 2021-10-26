İzmir'de Hacım Diker'e hastalığı nedeniyle Mikrotese operasyonu uygulandı! Oğlunu kucağına aldı

Yüreklere işleyen olay İzmir'de yaşandı. Hacım-Başak Diker çifti, 2018'de evlendi, ancak çocuk sahibi olamadı. Yapılan test sonuçlarına göre Hacım Diker'de bin erkekte 1 görülen Klinifelter hastalığına rastlandı.

Doktorlar, sıfır sperme yol açan durum nedeniyle Diker'e "Baba olamazsınız" açıklaması yaptı. Büyük yıkım yaşayan genç adam, son çare olarak İstanbul'da bir tüp bebek merkezinin kapısını çaldı.

7 aylık ilaç tedavisi ve başarılı bir operasyon sonrası yeniden tüp bebek tedavisi uygulandı. Elde edilen sağlıklı spermlerle 3 adet sağlıklı embriyoya ulaşıldı. Anne-baba olma hayalleri yarım kalan çift, 14 Mayıs'ta oğulları Umut'u kucağına aldı. "Mutluluğumu tarif etmek imkansız" açıklaması yaptı.

GENETİK BİR BOZUKLUK

Klinifelter sendromu, testislerin daha küçük gelişmesine yol açıyor. Bu durum testosteron üretiminin düşmesine neden oluyor. Bu genetik bozukluğa sahip erkeklerde uzun boy, çok uzun kol ve bacaklara sahip olmak en belirgin özellikler arasında görülüyor.