Büfe sahibi ile tartışan müşteri, tabancasını aldı masum kişiyi öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede ikamet eden Hüseyin Yaşatan, tekel bayiyi arayıp sipariş verdi. Bayii Ramazan Özekinci, siparişleri götürdü ancak ikili arasında hesap konusunda tartışma çıktı.

İddiaya göre Özekinci, Yaşatan'ı darp edip olay yerinden uzaklaştı. Buna öfkelenen adam sonra beline taktığı silahla tekel bayi önüne gitti. Burada bayi sahibi Ramazan Özekinci'yi bekledi. O sırada çevredeki bir siteye götürdüğü siparişten dönen kardeşi amatör şarkıcı Ferdi Özekinci'yi gördü. Hüseyin Yaşatan, kardeş Özekinci'ye ateş etmeye başladı.

Göğsüne isabet eden mermilerle yaralanan Ferdi Özekinci, hastanede öldü. Saldırgan Hüseyin Yaşatan ise tedavi için gittiği hastanede polis tarafından gözaltına alındı. Yunus Emre KAVAK