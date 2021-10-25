İzmir'de gerçekleşen bir düğün sonrası eğlenmeye giden damat gelin ve arkadaşları kabusu yaşadı.
Olay, geçen cuma günü Konak ilçesi Alsancak semtindeki bir eğlence mekanının önünde gerçekleşti. Bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Ali Sert ile eşi Betül Sert (34), geçen cuma günü evlendi. Eğlenmek için bir araya gelen gruptan bir kişi, gecenin sonunda düğün hediyesi olduğunu söyleyerek hesabın tamamını ödedi.
"NEDEN SORMADAN HESAP ÖDEDİN?"
Saat 02.30 sıralarında çift ile birlikte eğlenmeye gelen gruptan başka bir kişi ise mekanın kapısında 'neden sormadan ödedin?' diyerek hesabının başka birisi tarafından ödenmesine itiraz etti. Mekanının önünde grup kendi arasında tartışmaya başladı. Bu sırada mekanın güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek, kendi arasında tartışan grubu işletme önünden uzaklaştırmak istedi. Ardından olay, iş yeri çalışanları ile grup arasında kavgaya dönüştü. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.
DAMAT BACAĞINDAN VURULDU
İddiaya göre, mekanda çalışan güvenlik görevlileri düğün eğlencesine katılmak üzere gelen çiftin arkadaşı Ali Demirel'i (26) darbetti. Damat Ali Sert arkadaşını kurtarmak için kavganın arasına daldı. Bu kez de Ali Sert'e yönelen grup, arkadaşını kurtarmak isteyen damada tekme- tokat saldırdı.
Güçlükle grubun elinden kurtulan Ali Sert, uzaklaşmak isterken, Muhammed D. tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu.