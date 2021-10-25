Kendi imkanlarıyla otomobille Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Ali Sert, tedaviye alındı. Olay sonrası ifade veren Ali Sert hem mekan çalışanlarından hem de kendisini vuran Muhammed D.'den şikayetçi oldu. Polis Muhammed D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Muhammed D., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavgada tekme ve tokatların hedefinde kalan Ali Demirel ise olayın ardından hastanede tedavi oldu. Demirel'in şikayetçi olmadığı öğrenildi.





GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARAYA GİRİNCE ORTALIK KARIŞTI

En mutlu gününde kabusu yaşadığını söyleyen Ali Sert, o anları anlattı.

Sert, "Arkadaşımı dövüyorlardı. Ben 'Bırakın arkadaşımı yazık günah vurmayın' dediğim anda topluluk bana da saldırdı. Bir şekilde kendimi kurtardım. Onların arasından sıyrıldım. Güvenlik kamerası görüntülerinde de görülüyor. Saldıran gruptaki bir kişi, tabancayla bana arkadan ateş etti. Ben yine yere düşmedim. Bir şekilde otomobile bindim. Hastanede tedavimi yaptırdım. Polise şikayetçi oldum" dedi.