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    • Yaşam
    • 25.10.2021 23:36
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    • 25.10.2021 23:45
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    Acı olay! Aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi! Sinir krizi geçirdi

    Zonguldak'ta acı bir olay yaşandı. Kabaklı köyünde bir şahıs, kullandığı işçi servisini evinin önüne park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi. Oğlunu aracın altında gören baba sinir krizleri geçirirken, hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı.

    İHA
    Yanlışlıkla oğlunu ezdi!

    Zonguldak'ta bir şahıs, kullandığı işçi servisini evinin önüne park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi.

    Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde yaşandı. İşçi servisi şoförü Ergün T. (36) iş dönüşü aracı evinin önüne park etmek istedi.

    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
    Bu sırada babasının aracını gören 4 yaşındaki Ömer aracın yanına koştu. Oğlunun geldiğini fark etmeyen baba, aracı park ederken oğlunu ezdi. Oğlu Ömer'i aracın altında gören Ergün T. sinir krizleri geçirdi.

    ÇOCUK KURTARILAMADI
    Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Ömer'in ailesi sinir krizleri geçirdi.

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    Haberler Yaşam Acı olay! Aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi! Sinir krizi geçirdi
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