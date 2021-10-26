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    Adıyaman'da hayırsever Abuzer Yıldırım, 18 ay önce hayatını kaybetti! Eşi adına yaptırdığı okul da açıldı

    Osman Yıldırım, “Babam ömrünü; devletine dinine milletine askerine ve polisine harcadı. Bir gün olsun nefsim demedi, benim olsun demedi.” diye konuştu.

    Adı yaşıyor

    Adıyaman'da diş hastanesi, okul, cami, sağlık ocağı, polis merkezi, Kur'an kursu binası, taziye evi gibi tam 26 eser yaptırarak topluma kazandıran ancak hayırsever Abuzer Yıldırım, 18 ay önce hayatını kaybetti.

    Ancak kendi elleriyle temelini attığı 8 derslikli okul, törenle hizmete girdi.

    Başkan Erdoğan tarafından iki kez Altın Madalya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından şilt ve plaket, Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk tarafından yine şilt ve plaket, TSK Güçlendirme Vakfı tarafından da 3 kez Altın Madalya ile ödüllendirilen Abuzer amcanın iyilik nöbetini evlatları devraldı.

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    Haberler Yaşam Adıyaman'da hayırsever Abuzer Yıldırım, 18 ay önce hayatını kaybetti! Eşi adına yaptırdığı okul da açıldı
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