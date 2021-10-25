Umutlar kırılmaz! Cam kemik hastası Burak Sakçı, Başkan Erdoğan’a kitabını hediye ederek hayalini gerçekleştirdi





"CUMHURBAŞKANIMIZA GÖSTERDİĞİ İLGİ VE DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İlgisi ve desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Burak Sakçı, "Şehrimize gelen sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Eskişehir Valiliği ziyaretinde bir araya gelip "Umutlar Kırılmaz" adlı kitabımı imzalayıp takdim ettim. Kendisine, göstermiş olduğu ilgi ve desteği için teşekkür ediyorum." dedi.