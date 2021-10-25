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    • Yaşam
    • 25.10.2021 18:08
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    • 25.10.2021 18:13
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    Umutlar kırılmaz! Cam kemik hastası Burak Sakçı, Başkan Erdoğan’a kitabını hediye ederek hayalini gerçekleştirdi

    Doğuştan cam kemik hastası olan 29 yaşındaki Burak Sakçı, çocukluğundan bu yana yaşadıklarını anlattığı “Umutlar Kırılmaz” adlı kitabını Eskişehir ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hediye ederek hayalini gerçekleştirdi. İşte haberin detayları...

    İHA
    Cam kemik hastası genç hayalini gerçekleştirdi!

    Eskişehir'de yaşayan Burak Sakçı, oldukça nadir görülen cam kemik hastalığıyla doğdu.

    2 yaşına kadar ilaçlarla hayatta kalan Sakçı, 20 yılını akülü tekerlekli sandalye üzerinde geçirdi.




    "UMUTLAR KIRILMAZ"I KALEME ALDI
    Geçmiş yıllarda 5 ameliyat geçiren ve fizik tedavi gören Sakçı, 22 yaşında yürüteç desteğiyle ilk adımını attı. Kendisiyle aynı kaderi paylaşan cam kemik hastalarına umut olabilmek için "Umutlar Kırılmaz" adlı kitabı kaleme aldı.


    Kitabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyleyen Sakçı, hayalini gerçekleştirdi.

    Burak Sakçı imzalı bir kitabını, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret ettiği esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.



        "CUMHURBAŞKANIMIZA GÖSTERDİĞİ İLGİ VE DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
        İlgisi ve desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Burak Sakçı, "Şehrimize gelen sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Eskişehir Valiliği ziyaretinde bir araya gelip "Umutlar Kırılmaz" adlı kitabımı imzalayıp takdim ettim. Kendisine, göstermiş olduğu ilgi ve desteği için teşekkür ediyorum." dedi.
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        Haberler Yaşam Umutlar kırılmaz! Cam kemik hastası Burak Sakçı, Başkan Erdoğan’a kitabını hediye ederek hayalini gerçekleştirdi
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