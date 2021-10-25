Umutlar kırılmaz! Cam kemik hastası Burak Sakçı, Başkan Erdoğan’a kitabını hediye ederek hayalini gerçekleştirdi

Eskişehir'de yaşayan Burak Sakçı, oldukça nadir görülen cam kemik hastalığıyla doğdu.
2 yaşına kadar ilaçlarla hayatta kalan Sakçı, 20 yılını akülü tekerlekli sandalye üzerinde geçirdi.
"UMUTLAR KIRILMAZ"I KALEME ALDI
Geçmiş yıllarda 5 ameliyat geçiren ve fizik tedavi gören Sakçı, 22 yaşında yürüteç desteğiyle ilk adımını attı. Kendisiyle aynı kaderi paylaşan cam kemik hastalarına umut olabilmek için "Umutlar Kırılmaz" adlı kitabı kaleme aldı.
Kitabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyleyen Sakçı, hayalini gerçekleştirdi.
Burak Sakçı imzalı bir kitabını, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret ettiği esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.