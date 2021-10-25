Yıkamak için aldığı halının içinden 40 bin TL'lik altın çıktı





Olayla ilgili konuşan halı yıkama fabrikasının sahibi Serhat Yüce, "Küçükköy'den bir müşterimiz aradı, halısını yıkatmak istediğini söyledi. Biz de gidip aldık, zımbalayıp aracımıza yükledik ve fabrikamıza getirdik. Murat arkadaşımız halıları yıkamak için sererken içerisinden kutu gibi bir şey çıktı. Biz önce çocuklar için içinde boya kalemi falan olan kutulardan sandık. Açıp baktığımızda ise içinden saat, kolye, zincir, küpe gibi değerli ziynet eşyaları çıktı. Tahminen 30-40 bin TL değerinde olduğunu düşünüyorum. Halının sipariş kodu numarasına baktık ve sahibini arayıp ulaştık, ardından götürüp teslim ettik o da bize teşekkür etti" şeklinde konuştu.