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    • 25.10.2021 23:58
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    • 26.10.2021 00:06
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    Bağcılar'da korkutan yangın! Kocasının mahsur kaldığını sanarak gözyaşları döktü

    Bağcılar'da korku dolu anlar yaşandı. 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenen bir kadın ise kocasının da mahsur kaldığını sanarak gözyaşları döktü.

    DHA
    İstanbul’da korku dolu anlar!

    Bağcılar'da, 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

    Yangın, saat 22.30 sıralarında Bağcılar Yenimahalle 1513 Sokak'taki binada çıktı. Dumanların yükseldiği dairede mahsur kalanlar oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtardıktan sonra müdahale ederek, yangını söndürdü.

    KOCASINI İÇERİDE SANIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
    Yangın sonrasında bina sakinlerinden bazıları sokakta yakınlarını ararken gözyaşı döktü.

        Bir kadın ise kocasının da içerde mahsur sanarak ağladı. İtfaiye ekipleri ve bina sakinleri kadını kocasının iyi olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

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        Haberler Yaşam Bağcılar'da korkutan yangın! Kocasının mahsur kaldığını sanarak gözyaşları döktü
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