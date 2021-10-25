Bağcılar'da korkutan yangın! Kocasının mahsur kaldığını sanarak gözyaşları döktü

İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtardıktan sonra müdahale ederek, yangını söndürdü.
KOCASINI İÇERİDE SANIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Yangın sonrasında bina sakinlerinden bazıları sokakta yakınlarını ararken gözyaşı döktü.
İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtardıktan sonra müdahale ederek, yangını söndürdü.
KOCASINI İÇERİDE SANIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Yangın sonrasında bina sakinlerinden bazıları sokakta yakınlarını ararken gözyaşı döktü.
Bir kadın ise kocasının da içerde mahsur sanarak ağladı. İtfaiye ekipleri ve bina sakinleri kadını kocasının iyi olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.