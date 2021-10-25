Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.10.2021 13:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2021 13:48
    ABONE OL

    Kadın Girişimci başarısı: Betül Miralay

    2013 yılında kadın girişimci olarak kurmuş olduğu Elzen Plastik ve Mobilya aksesuarları Firması ile faaliyetlerine devam eden ünlü influencer ve iş kadını Betül Miralay üretmiş olduğu ürünleri Türkiye’nin en seçkin mobilya üretim firmalarına satış yapmakta olup, dünya çapında yaklaşık 20 ülkeye ihraç ediyor.

    Kadın Girişimci başarısı: Betül Miralay

    2019 yılında Bilecik Bozüyük Organize Sanayi bölgesinden 16.000 m2 arsa satın alan Betül Miralay, şimdilerde ilk etapta 4000 m2 kapalı alan olmak üzere fabrika yapımına başlandığını söyledi.

    2023 için belirlediği hedeflerinin arasında daha fazla istihdam sağlamak ve ihracat gücünü arttırmak olduğunu belirten başarılı kadın girişimci Betül miralay Türkiye'deki sayısız girişimci kadınlara da örnek oluyor.

    Elzen Plastik ve mobilya aksesuarları olarak kurmuş olduğu firma her geçen gün büyüyor ve yeni başarılara imza atıyor. Aynı zamanda modern çağın tesettür giyimine yeni bir bakış açısı getiriyor ve kadınlar için en son moda tesettür giyimini gözler önüne seriyor.

    Harika bir kadın girişimcilik örneği gösteren ve milyonlarca Türk kadınına örnek olan Betül Miralay yüksek kalitede ürettiği mobilya aksesuarlarının ihracatını yapmakta olan şirketi sayesinde her geçen yıl daha çok iş fırsatları sağlıyor ve Elzen markasını büyütmeye devam ediyor.

    Ülkemizde özellikle kadınların girişimcilik konusunda öne çıkmasını sağlayan, kadın girişimci sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Kadınların da iş hayatın da söz sahibi olması ve kurulan şirketlerde de istihdam sağlamaları büyük önem taşıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    3 kamu bankasından faiz indirimi!
    Haberler Yaşam Kadın Girişimci başarısı: Betül Miralay
        SON DAKİKA