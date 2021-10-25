Kadın Girişimci başarısı: Betül Miralay

2019 yılında Bilecik Bozüyük Organize Sanayi bölgesinden 16.000 m2 arsa satın alan Betül Miralay, şimdilerde ilk etapta 4000 m2 kapalı alan olmak üzere fabrika yapımına başlandığını söyledi.

2023 için belirlediği hedeflerinin arasında daha fazla istihdam sağlamak ve ihracat gücünü arttırmak olduğunu belirten başarılı kadın girişimci Betül miralay Türkiye'deki sayısız girişimci kadınlara da örnek oluyor.

Elzen Plastik ve mobilya aksesuarları olarak kurmuş olduğu firma her geçen gün büyüyor ve yeni başarılara imza atıyor. Aynı zamanda modern çağın tesettür giyimine yeni bir bakış açısı getiriyor ve kadınlar için en son moda tesettür giyimini gözler önüne seriyor.

Harika bir kadın girişimcilik örneği gösteren ve milyonlarca Türk kadınına örnek olan Betül Miralay yüksek kalitede ürettiği mobilya aksesuarlarının ihracatını yapmakta olan şirketi sayesinde her geçen yıl daha çok iş fırsatları sağlıyor ve Elzen markasını büyütmeye devam ediyor.

Ülkemizde özellikle kadınların girişimcilik konusunda öne çıkmasını sağlayan, kadın girişimci sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Kadınların da iş hayatın da söz sahibi olması ve kurulan şirketlerde de istihdam sağlamaları büyük önem taşıyor.