Koronavirüse yakalananlara doğal beslenme önerisi! Kimyager Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu canlı yayında anlattı

2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) dünya genelinde bugüne kadar yaklaşık 5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. A Haber canlı yayınına katılan Kimyager Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ise COVID-19'a karşı bağışıklığı güçlendirmek için lektin ağırlıklı beslenmeyi önerdi. En yüksek lektin içeriği baklagiller, tahıllar ve patlıcangil sebzeler gibi besinlerde bulunmaktadır.

Saraçoğlu, bağışıklık sisteminizi vitamin bakımından zengin narenciyelerle güçlendirmenin yanında, beslenmenin yanında nohut, mercimek, fasulye ve patlıcanın lektin bakımında çok faydalı olduğunu belirtti.

LEKTİN BAKIMINDAN ZENGİN GIDALAR VİRÜSÜ BLOKE EDİYOR

Bu baklagillerin COVID-19 virüsünü bloke ettiğini söyleyen Saraçoğlu, "Lektin bakımından zengin gıdalar virüsü bloke ediyor, insanı enfekte etme şansı azalıyor." dedi.

"Mevsimler gribe karşı C vitamini bakımında zengin gıdaların tüketilmesi doğrudur" diyen Saraçoğlu, kuşburnu çayının vitamin bakımından zengin bir çay olduğunu belirterek tüketilmesini tavsiye etti.

ODTÜ TARAFINDAN KANITLANDI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden kimyacıların antiviral ve antibakteriyel özellikli uçucu yağların varlığı kanıtladığını hatırlatan Saraçoğlu, okaliptüs, ada çayı, lavanta ve kekiğin bu özelliklerde olduğunu söyledi.

LAVANTADA YAĞI MİKROPLARI DA KIRIYOR

Saraçoğlu, lavanta yağını sıcak suyun içerisine 10-15 damla damlatıldıktan sonra havaya hoş bir kokunun yayılmasının yanında mikropları da kırdığını söyledi.

CANLI YAYINDA TAVSİYELERDE BULUNDU

Burundan veya boğazdan Covid-19 testi için sürüntü alındığında pozitif çıkanlara canlı yayında tavsiyelerde bulunan Saraçoğlu, test sonucunun pozitif çıkmasının henüz enfekte olunmadığına dikkat çekti. Virüsün akciğerlere inip enfeksiyon oluşmadığını söyleyen Saraçoğlu, bu aşamada ada çayı içilmesini tavsiye etti.

AVRUPA ÜLKELERİNDE BİTKİ DESTEKLİ TEDAVİ

Saraçoğlu, Avrupa'da Avusturya, Almanya, İsviçre, Hollanda da tıbbi bitkiler yardımıyla insanlar hastalıklara, enfeksiyonlara karşı aromatik bitkileri yardımcı ve destekleyici tedavi olarak kullanıldığını söyledi.

ADA ÇAYI VİRÜSE KARŞI PARÇALAYICI ÖZELLİĞE SAHİPTİR

Almanya Duisburg Essen Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışma, ada çayının Covid-19'a karşı hem koruyucu hem de tedavi edici özellikte olduğuna dair bir makale yayınlandığını canlı yayında hatırlatan Saraçoğlu, "Ada çayı virüse karşı parçalayıcı özelliğe sahiptir. Gargarasını yapabilir veya abdest alırken burnunuza su çeker gibi hafif şekilde çekebilir. Ya da 2 damla burnunuzdan genzinize/boğazınıza gidecek şekilde sabah öğle ve akşam yapılmalı." dedi.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE NE TÜKETİLMELİ ?

Programın sunucusu Canan Barlas geçen yıl virüse nasıl yakalandığını canlı yayında anlatıp, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'na uzun süre devam eden yorgunluk/halsizlik ve eklem ağrılarının iyileşmesi için virüsü atlatanların ne yapması gerektiğini sordu.

Hastalığın her insanda farklı seyrettiğini ifade eden Saraçoğlu "Genetik yapının hastalıklara karşı verdiği cevabın farklıdır. COVID-19'da en sık görülen şey yorgunluk şikayeti, bir hakim arkadaşıma kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bazı insanların bağırsaklarını, midelerini hatta beyinlerini de tutabiliyor. İnsanların genetik yapılarına göre bu farklılık gösteriyor." dedi.

SUSAM YAĞI YORGUNLUĞA ŞİFA

Saraçoğlu, "Kronik bir yorgunluk söz konusu ise bundan kurtulmanın en güzel yolu, karabaş çayı, yaban kekiği, soğuk pres susam yağı (bir tatlı kaşığı) kullanılmalı. Susam yağının en büyük özelliği vücut direncini arttırıyor, kandaki iltihabın düşürülmesinde fayda sağlıyor." dedi.

Tahinin susam yağı bakımından çok fayda sağladığını söyleyen Saraçoğlu, bunlarla birlikte karabaş çayı ve propolisin tüketilmesinin yorgunluk/halsizliğin ortan kalkacağını belirtti.