Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.10.2021 05:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2021 05:14
    ABONE OL

    Son dakika: Sivas'ta şebeke suyu patladı, cadde molozlarla kaplandı

    Son dakika haberi... Sİvas'ta akşam vakti şebeke suyu patladı. Suyun patlamasının ardından cadde molozlarla kaplandı. Ana vananın kapatılması ile su akışı azalırken, belediye ekipleri de temizleme çalışması başlattı.

    DHA
    Sivas’ta şebeke suyu patladı, ortalık karıştı

    Son dakika haberi... Olay, saat 23.30 sıralarında kent merkezindeki Kepenek Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde yoldan geçen ana şebeke suyu hattında patlama yaşandı.

    Asfaltın yarılmasıyla birlikte büyük bir su akışı Kepenek Caddesi ve Sularbaşı Caddesi'ni kapladı. Beraberinde molozları da taşıyan sular çevrede bulunan onlarca dükkan ve iş yerini sular altında bıraktı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Geç saat olması nedeni ile dükkanları kapalı olan esnaflara da telefonla ulaşarak iş yerlerine gelmeleri sağlandı.

    Esnafların bir kısmı su dolan dükkanları kendi çabası ile boşaltmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri de su dolan dükkanlarda tahliye çalışması başlattı. Yoğun su akışı nedeni ile cadde ve kaldırımların moloz yığınları ile dolduğu görüldü.

    Zaman zaman da esnaflar ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Ana vananın kapatılması ile su akışı azalırken, belediye ekipleri de temizleme çalışması başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Yaşam Son dakika: Sivas'ta şebeke suyu patladı, cadde molozlarla kaplandı
        SON DAKİKA