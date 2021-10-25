Bu işi yapmak her yiğidin harcı değil! 600 TL'ye kadar yevmiyesi var. Günde en az 250 TL verilecek. Kestanede hasat zamanı geldi çattı. Aydın'da yaylalara göç eden üreticiler için zorlu hasat süreci başlıyor. Toplaması çok zor olan kestaneler için çalışanlara 250 TL'den 600 TL'ye kadar günlük yevmiye veriliyor. Yarım asra ulaşan 15-20 metre yüksekliğindeki ağaçlara çıkan üreticiler tehlikelerle mücadele ediyor. Adeta cambaz dikkatiyle dalların üzerinde tutunan işçiler, sırıklarla kestaneyi yere düşürüyor ve kozalaklarından ayırıyor.

GÜNLÜK EN AZ 250 TL VERİLİYOR

Kestane toplaması zorluklarıyla biliniyor ve bu nedenle de yevmiyesi fazla oluyor. Bu zorlu işi yapanlara ağacın yüksekliğine göre 250 TL'den 600 TL'ye kadar yevmiye ödemesi yapılıyor.