Bu işi yapmak her yiğidin harcı değil! 600 TL'ye kadar yevmiyesi var. Günde en az 250 TL verilecek. Kestanede hasat zamanı geldi çattı. Aydın'da yaylalara göç eden üreticiler için zorlu hasat süreci başlıyor. Toplaması çok zor olan kestaneler için çalışanlara 250 TL'den 600 TL'ye kadar günlük yevmiye veriliyor. Yarım asra ulaşan 15-20 metre yüksekliğindeki ağaçlara çıkan üreticiler tehlikelerle mücadele ediyor. Adeta cambaz dikkatiyle dalların üzerinde tutunan işçiler, sırıklarla kestaneyi yere düşürüyor ve kozalaklarından ayırıyor.
GÜNLÜK EN AZ 250 TL VERİLİYOR
Kestane toplaması zorluklarıyla biliniyor ve bu nedenle de yevmiyesi fazla oluyor. Bu zorlu işi yapanlara ağacın yüksekliğine göre 250 TL'den 600 TL'ye kadar yevmiye ödemesi yapılıyor.
Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 73 bin 433 dekar alanda yılda 27 bin ton kestanenin üretildiği Aydın, Türkiye'de üretilen 63 bin 580 ton kestanenin yüzde 42'sini karşılıyor. Coğrafi işaret tesciliyle korunan Aydın kestanesinde hasat, zorluğu ve tehlikeleriyle dikkati çekiyor.Özellikle Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde yüksek rakımdaki kestane ağaçlarının bulunduğu yaylalara çıkan üreticiler, ağaçtan düşürüp dikenli kozalaklarından ayırdıkları kestaneleri iç ve dış pazar siparişlerine yetiştirmeye çalışıyor.
Bölgede en fazla üretimin yapıldığı Eğrikavak Yaylası da hasat heyecanının yaşandığı yerlerden biri. Diğer ürünlere göre toplaması zor olan kestane için "Sırıkçı" adı verilen erkek işçiler, ellerine aldıkları ortalama 3 metre uzunluğundaki sırıklarla yaşları yarım asra ulaşan 15-20 metre yüksekliğindeki ağaçlara çıkıyor. Adeta cambaz dikkatiyle dalların üzerinde tutunan işçiler, sırıklarla kestaneyi yere düşürüyor.