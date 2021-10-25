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    • Yaşam
    • 25.10.2021 14:18
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    • 25.10.2021 14:21
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    Maltepe'de yangın paniği! Bir anda dumanlar yükseldi

    İstanbul Maltepe'de bulunan bir markette yangın çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

    Maltepe’de yangın paniği! Bir anda dumanlar yükseldi

    Maltepe'de zincir marketin şubesinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yangın, saat 12.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi Palmiye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki marketin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çalışanlar durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken tfaiye yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Mahalle sakinlerinden Saki Kartal, "İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Çok şükür bir sıkıntı olmadı" dedi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Maltepe'de yangın paniği! Bir anda dumanlar yükseldi

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    Haberler Yaşam Maltepe'de yangın paniği! Bir anda dumanlar yükseldi
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