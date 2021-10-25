Trafikteki araç sayısı 25 milyonu aştı

Eylülde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 92 bin 996 olarak belirlendi. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 47,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 29 ile motosiklet, yüzde 12,3 ile kamyonet, yüzde 7,2 ile traktör, yüzde 2,3 ile kamyon, yüzde 0,9 ile minibüs, yüzde 0,4 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı. Söz konusu ayda kayıt sayıları traktörde yüzde 70,7, minibüste yüzde 53,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,2 ve otobüste yüzde 18,2 artarken kamyonette yüzde 13,5, motosiklette yüzde 8,3, kamyonda yüzde 4,4 ve otomobilde yüzde 3,7 geriledi.
Eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azaldı. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 23,3, minibüste yüzde 16,8 ve motosiklette yüzde 12,9 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 83,7, kamyonette yüzde 33,8, kamyonda yüzde 20, otomobilde yüzde 18,7 ve otobüste yüzde 13,2 düşüş kaydetti.