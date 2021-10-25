Trafikteki araç sayısı 25 milyonu aştı

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 497 bin 104 otomobilin yüzde 61,4'ünün benzin, yüzde 24,3'ünün dizel, yüzde 8,7'sinin elektrikli veya hibrit, yüzde 5,6'sının LPG yakıtlı olduğu görüldü.

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 591 bin 103 otomobilin ise yüzde 37,8'inin dizel, yüzde 36,1'inin LPG, yüzde 25,3'ünün benzin yakıtlı, yüzde 0,6'sının elektrikli veya hibrit olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Yılın 9 ayında trafiğe kaydı yapılan 497 bin 104 otomobilin yüzde 29,8'inin 1401-1500, yüzde 26,1'inin 1300 ve altı, yüzde 21,9'unun 1301-1400, yüzde 14,9'unun 1501-1600, yüzde 6,1'inin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,8'inin rengi beyaz oldu.