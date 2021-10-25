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    Avukat Işıl Çevikel Vanlı, alt geçitte Mustafa A.'nın tacizine uğradı! Hukuk savaşını kazandı

    Avukat Işıl Çevikel Vanlı, alt geçitte Mustafa A.’nın tacizine uğradı. Kendisine “Aşkım öpeceğim” diyerek kollarını açan sapığa dava açtı! 2 yıl süren hukuk savaşını kazandı. Kadınlara “Tacize sessiz kalmayın” çağrısı yaptı.

    Sapıklar çok kolkacak!

    Genç avukat, kendisini taciz eden sapığa karşı verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Korkunç olay iki yıl önce yaşandı.

    İstanbul'da yaşayan avukat Işıl Çevikel Vanlı, Kocaeli Adliyesi'ne gitmek için evinden çıktı. Pendik'te hızlı trene giderken alt geçitten geçtiği sırada Mustafa A.'yla karşılaştı. Şüphelinin "Aşkım hoş geldin. Gel öpeceğim" diyerek sözlü tacizine uğradı! Kaçmasına rağmen kendisini takip eden ve "Aşkım kaçma" diyen tacizciyi polise yaptığı ihbar sonucu yakalattı. Dava açtı!

    MAHKEMEDE PANİKLEDİ...
    Cinsel taciz suçlamasıyla 2 yıl hapsi istenen Mustafa A. paniğe kapıldı! "Davranış bozukluğum var. Taciz etmedim. İftiraya uğradım" savunması yaptı. Suçu sabit olduğu belirlenen sapık, bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Davayı kazanan Işıl Çevikel Vanlı, "Kadınlar lütfen cinsel taciz karşısında susmasın, korkmasın" çağrısı yaptı. SEDA NUR GÜNAYDIN

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