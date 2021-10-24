Olay gün gece 23.30'da iznik sahil yolunda bulunan tarihi senato sarayı mevkinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri sur'larda Yenişehir nüfusuna kayıtlı Faruk Kartalmış (30) 'a ait ceset buldu. Olay yerine çok sayıda sağlık emniyet ve sağlık görevlisi sevk edildi. Genç adamın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İznik surlarında ceset bulundu



2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cesedi bulunan Faruk Kartalmış'ın hırsızlık suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilirken emniyet olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.