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    • Yaşam
    • 24.10.2021 08:33
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    • 24.10.2021 09:31
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    İznik surlarında ceset bulundu

    Bursa’nın İznik ilçesinde dün gece 30 yaşında ki bir kişinin tarihi surlarda cesedi bulundu. Şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

    İznik surlarında ceset bulundu

    Olay gün gece 23.30'da iznik sahil yolunda bulunan tarihi senato sarayı mevkinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri sur'larda Yenişehir nüfusuna kayıtlı Faruk Kartalmış (30) 'a ait ceset buldu. Olay yerine çok sayıda sağlık emniyet ve sağlık görevlisi sevk edildi. Genç adamın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    İznik surlarında ceset bulundu


    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Cesedi bulunan Faruk Kartalmış'ın hırsızlık suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilirken emniyet olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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