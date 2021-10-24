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    • Güncel
    • 24.10.2021 08:19
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    • 24.10.2021 08:23
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Karadeniz kıyı kesimi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenirken Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Sinop ve Bartın için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul'da ise sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan bu gece saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz’de zirai don tehlikesi riski bulunuyor. İşte il il 24 Ekim hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul ve birçok il için sağanak ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Sıcaklıkların Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Karadeniz kıyı kesimi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUZEYBATI KESİMLERDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!
    Bu gece saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra merkez ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE
        Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edremit Körfezi ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 20°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 24°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 26°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        KÜTAHYA °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        HATAY °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra ise Sivas çevrelerinin yağmur ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 22°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 17°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        KONYA °C, 21°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        SİVAS °C, 19°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

        KASTAMONU °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            AMASYA °C, 22°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 20°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            TOKAT °C, 21°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 17°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

            KARS °C, 16°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

            MALATYA °C, 22°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            VAN °C, 16°C
            Az bulutlu ve açık

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 26°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 26°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak ve fırtına uyarısı
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