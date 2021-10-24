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    • Yaşam
    • 24.10.2021 10:08
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    • 24.10.2021 10:27
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    25 santimetre sırının altında olanlar yumurtalarını bırakamadan yakalandı! Palamutlar bu sene az

    Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülke olmasına rağmen bilinçsiz avcılık nedeniyle denizlerimizde balıklar azalıyor. Son olarak palamut da bundan nasibini aldı. Karadeniz'de önceki yıllarda en düşük 25 santimetre boy sınırı altında yumurtalarını bırakmadan avlanan palamut nedeniyle bu yıl istenen miktar yakalanamadı. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, palamudun bilinçsiz avlandığını belirterek "Vatandaşlarımız bilinçlendiği için küçük balıklar çok az tercih ediliyor, hatta tüketilmiyor" dedi.

    DHA
    Ee boyu da önemli

    Av sezonuna 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyerek başlayan balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. İstavrit ve mezgit ile sezonu açan balıkçılar, palamuttan ise umduklarını bulamadı.

    Geçen yıl tanesi 5-10 liradan satılan palamut, bu sene fiyatı 40 lira ile tezgahtaki yerini aldı. Önceki yıllarda en düşük 25 santimetre boy sınırı altında yumurtalarını bırakmadan avlanan palamut nedeniyle bu yıl istenen miktar yakalanamadı.

    Ee boyu da önemli

    "GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İYİ OLACAK"
    Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, geçmişte küçük boy avlanan balıkları hatırlatarak şunları söyledi:

        "Halkımızın artık bilinçlendiğini ve küçük balık tüketmemek konusunda daha kararlı olduğunu biliyorum. Daha önceki yıllarda tanesi 1-2 liraya kadar düşen 20 santimetre civarında olan ve et aralığı çok düşük palamut balıkları avlandı.

        Vatandaşlarımız bilinçlendiği için küçük balıklar çok az tercih ediliyor, hatta tüketilmiyor. Bu durum, palamut balığının gelecek nesillere aktarılması için iyi olacak.

        Balıkçıların ümidi devam ediyor. Palamut balığı şu an Karadeniz'de az çıkıyor.
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            Haberler Yaşam 25 santimetre sırının altında olanlar yumurtalarını bırakamadan yakalandı! Palamutlar bu sene az
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