25 santimetre sırının altında olanlar yumurtalarını bırakamadan yakalandı! Palamutlar bu sene az

"Halkımızın artık bilinçlendiğini ve küçük balık tüketmemek konusunda daha kararlı olduğunu biliyorum. Daha önceki yıllarda tanesi 1-2 liraya kadar düşen 20 santimetre civarında olan ve et aralığı çok düşük palamut balıkları avlandı.