Yıkamaya getirilen halı servet değerinde çıktı! Tam 150 bin dolar...

Osmanlı saray halıcılığının devamı niteliğindeki Kumkapı halılarının öncü ustalarından Zareh Penyamin'in dokuduğu halılarından biri Yenikapı'daki '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilendi. Halının değeri, halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan'a müşterisi yıkamaya getirince ortaya çıktı.
Halının 150 bin dolar değerinde olduğunu belirten Çakırhan, "Bu halıyı müşterimiz gönderdi. Halı geldiğinde 2 taneydi. Ben gördüğümde şok oldum. Çünkü bu halıları genelde müzelerde görebiliriz. Hemen halının sahibini aradım, satın aldım" dedi. Üzerinde 4 ayet bulunan halı Zareh Penyamin tarafından yapıldı. 24 Ekim'e kadar Yenikapı'da devam edecek '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilenen halı yaklaşık 110 yaşında. Kumkapı halılarının öncü ustaları, Agop Kapucuyan'dan Zareh Penyamin'e, kadar önemli Halı ustalarının yaptığı nadide örneklerden dünyada yalnızca 60 tane bulunuyor.
Agop Kapucuyan'ın çırağı olan Penyamin ustasına teşekkür mahiyetinde halının sol alt köşesine de "Agop" yazdığı da görüldü.
Halının 150 bin dolar değerinde olduğunu belirten Çakırhan, "Bu halıyı müşterimiz gönderdi. Halı geldiğinde 2 taneydi. Ben gördüğümde şok oldum. Çünkü bu halıları genelde müzelerde görebiliriz. Hemen halının sahibini aradım, satın aldım" dedi. Üzerinde 4 ayet bulunan halı Zareh Penyamin tarafından yapıldı. 24 Ekim'e kadar Yenikapı'da devam edecek '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilenen halı yaklaşık 110 yaşında. Kumkapı halılarının öncü ustaları, Agop Kapucuyan'dan Zareh Penyamin'e, kadar önemli Halı ustalarının yaptığı nadide örneklerden dünyada yalnızca 60 tane bulunuyor.
Agop Kapucuyan'ın çırağı olan Penyamin ustasına teşekkür mahiyetinde halının sol alt köşesine de "Agop" yazdığı da görüldü.