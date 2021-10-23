Zeynep Doğa Yaman: Pomeranian Boo cinsi en az yiyecek tüketen cinstir

Yaklaşık olarak 92 bin kişinin takip ettiği ve her gönderisine yüzlerce beğeni alan Zeldoa bu arada kendi markası olan Pomeranian Boo Mini adlı markanın da kurucusu. 92 bin kişiye yaklaşmış olan takipçi hesabından sürekli olarak bu sevimli canlıları paylaşan Zeldoa bu kadar dikkat çekmesini de bu dost canlısı köpeklere bağlıyor.

Sosyal medya hesabı hakkında da açıklama yapan Zeldoa, "Pomeranian Boo Instagram hesabımı kurarken bu kadar büyük bir popülarite yakalayacağımı hiç düşünmemiştim. Bu sosyal medya hesabını kurarken aklımda olan şey aslında bu cins köpeklerin çok fazla tanınmadığı ya da sadece çok az bir kesimin tanıyor olduğu düşüncesi vardı. Küçük ve bir o kadar sevimli olan bu dostlarımız aslında benim için bir aile niteliğinde. Aktif olarak onların her anını paylaşıyorum diyebilirim. Kucak köpeği olarak da bilinen bu canlılar Türkiye de süs köpeği olarak anılıyor olabilir. Bu köpekler son derece oyuncu, zeki ve aktif hayvanlar. Eğitiliyor ve komut alabiliyorlar. Onlar ile birlikte yaşamaya başlayınca evinizin bir üyesi ve ailenizin bir ferdi haline geliyorlar." dedi.