Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.10.2021 14:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2021 14:54
    ABONE OL

    Zeynep Doğa Yaman: Pomeranian Boo cinsi en az yiyecek tüketen cinstir

    Zeynep Doğa Yaman ya da bilinen ismi ile Zeldoa, birbirinden sevimli ve birbirinden güzel Pomeranian Boo ve Poodle cinsi köpekleri sosyal medya hesabından paylaşarak pek çok kişinin takip ettiği bir fenomen. Bu cins köpeklere hayran olduğunu her fırsatta dile getiren Zeynep Doğa Yaman, "Pomeranian Boo cinsi en az yiyecek tüketen köpek cinsidir. Bu bağlamda düşünüldüğünde oldukça ekonomik bir cinstir." dedi.

    Pomeranian Boo cinsi en az yiyecek tüketen cinstir

    Yaklaşık olarak 92 bin kişinin takip ettiği ve her gönderisine yüzlerce beğeni alan Zeldoa bu arada kendi markası olan Pomeranian Boo Mini adlı markanın da kurucusu. 92 bin kişiye yaklaşmış olan takipçi hesabından sürekli olarak bu sevimli canlıları paylaşan Zeldoa bu kadar dikkat çekmesini de bu dost canlısı köpeklere bağlıyor.

    Sosyal medya hesabı hakkında da açıklama yapan Zeldoa, "Pomeranian Boo Instagram hesabımı kurarken bu kadar büyük bir popülarite yakalayacağımı hiç düşünmemiştim. Bu sosyal medya hesabını kurarken aklımda olan şey aslında bu cins köpeklerin çok fazla tanınmadığı ya da sadece çok az bir kesimin tanıyor olduğu düşüncesi vardı. Küçük ve bir o kadar sevimli olan bu dostlarımız aslında benim için bir aile niteliğinde. Aktif olarak onların her anını paylaşıyorum diyebilirim. Kucak köpeği olarak da bilinen bu canlılar Türkiye de süs köpeği olarak anılıyor olabilir. Bu köpekler son derece oyuncu, zeki ve aktif hayvanlar. Eğitiliyor ve komut alabiliyorlar. Onlar ile birlikte yaşamaya başlayınca evinizin bir üyesi ve ailenizin bir ferdi haline geliyorlar." dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan ekonomide kararlılık mesajı
    Haberler Yaşam Zeynep Doğa Yaman: Pomeranian Boo cinsi en az yiyecek tüketen cinstir
        SON DAKİKA