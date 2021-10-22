Makas atan otomobil dehşet saçtı: 1 yaralı

Kaza, 23.00 sıralarında Beylikdüzü E-5 Karayolu Yanyol'da meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne doğru seyir halinde olan ve kimliği henüz belirlenemeyen 05 LB 231 plakalı otomobil sürücüsü trafikte makas atarak şerit değiştirdi.

Şerit değiştirdiği esnada sürücü, Cevat S., idaresindeki 34 AC 3527 plakalı otomobilin ön tarafında çarptı. Çarpmanın etkisiyle 05 LB 231 plakalı otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.