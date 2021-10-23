Tatlı yiyip acı konuştu! Ağabeyini silahla katletti (Yurttan haberler)

Adana Seyhan'da Muzaffer Aktağlı (31), evinde ölü bulundu. Polis, kardeşi Serkan Aktağlı'yı (27) gözaltına aldı. Cinayette kullanılan tabanca ise şüphelinin belinden çıktı.
Aktağlı, "Gece eve geldiğim zaman, ağabeyim tatlı almış yiyordu. Bana da ikram etti ve beraber yedik. Daha sonra kendisiyle beni uyuşturucuya alıştırdı diye tartıştık. Tahrik edince, kendisine ait tabancayla vurdum" dedi. Ardından tutuklandı.
EN ZOR 2 SANİYE
Adana'da Gizem Akarsu (28), emekli uzman çavuş eşi tarafından başına silah dayandı. Tabancayı alan Akarsu, eşini yaraladı. Hakkında 25 yıl ceza istenen Akarsu, hakim karşısına çıktı. Akarsu, "İki yıldır şiddet görüyordum. Sürekli ölümle tehdit ediyordu. 2 saniye önce ölümle burun burunaydım. Ben suçsuzum, sadece canımı kurtarmak istiyordum" dedi. (Gül KİREKLO)
OLAYA GELİN!
Adana'da Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün günü dış fotoğraf çekimi için ormana gitti. Araca giren bir kişi, camı kırıp altın, çanta, cüzdan ve cep telefonunu çaldı. Çift, büyük şok yaşadı. Polis, Erdem E.'yi (39) yakaladı.
28 BİN 192 YENİ VAKA
Türkiye'de dün 363 bin 553 Covid- 19 testi yapıldı. 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi can verdi. İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 302 oldu.
450'YE ODTÜ DİPLOMASI
YÖK, başa çıkamadı. Noter tasdikli sahte diplomaların internette 450 TL'den satışına başlandı.
DİKKAT! DONACAĞIZ
Meteoroloji, uyardı: yarından itibaren Marmara'ya yağmur, Doğu'ya ise kar geliyor. Sıcaklıklar 8-10 derece birden düşüyor.
HERKESE KURAN'I KERİM ÖĞRETİYOR
Şanlıurfa'da yaşayan Murat Karadaş başlattığı çalışmayla gönüllere maneviyat aşılıyor. 43 yaşındaki Karadaş gönüllü olarak yürüttüğü "Kur'an Bilmeyen Kalmasın" projesiyle köy köy gezerek binlerce kişiye Kur'an-ı Kerim öğretti. 7'den 70'e her yaş grubuna eğitim verdiğini belirten Karadaş'ın öğretmen, memur, temizlik işçisi, esnaf, terzi ve fırıncı gibi farklı meslek grubundan birçok öğrencisi var. (Şerif CAN)
ÖĞRENCİLER KORKUTTU
Bilecik'te 100'e yakın üniversite öğrencisi, yurtta yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Vali Kemal Kızılkaya, "Numune ve analiz çalışmaları devam ediyor. Öğrencilerimiz taburcu oldu" dedi.
MAYINLAR TEMİZLENDİ
Azerbaycan, işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunun döşediği 48 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirdi. Yetkililer, "Çalışmanın en az 2 ay daha süreceğini düşünüyorum" dedi.
BİR YILDIZ DAHA KAYDI
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Kemal Kuruçay, Seksenler dizisinin setinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Sanatçı, bir döneme damga vuran Gurbetçiler dizisindeki Cemil ile daha sonra birçok dizi ve sinema filminde canlandırdığı karakterlerle Türk halkının gönlünde taht kurmuştu. Kuruçay'ın vefatını öğrenen dostları ve sevenleri de sosyal medyada usta oyuncu için çok sayıda taziye mesajı paylaştı.
'AMACIM FENOMEN OLMAK DEĞİLDİ'
Konya'da süt kazanında banyo yaparken çekilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine gözaltına alınıp tutuklanan ve kısa süre sonra tahliye edilen Uğur Turgut ve Emre Sayar hakkında dün görülen duruşmada beraat kararı verildi. Karar sonrası adaletin yerini bulduğunu belirten Emre Sayar, "Boş yere 6 gün cezaevinde kaldım. Amacım sosyal medya fenomeni olmak değildi. Kimsenin de sağlığı ile oynamadım" dedi. (Tolga YANIK)
SKANDAL KARAR
ABD'de 2017 yılında Christie's Müzayede Evi'nde satışa sunulan 'Guennol Yıldız Avcısı' olarak bilinen mermer idolün Türkiye'deki arkeolojik kazılarda bulunduğu ve ABD'ye kaçırıldığı iddiasıyla açılan dava skandal bir kararla sonuçlandı. Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi, Türkiye'nin talebini reddetti.