Tatlı yiyip acı konuştu! Ağabeyini silahla katletti (Yurttan haberler)





OLAYA GELİN!

Adana'da Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün günü dış fotoğraf çekimi için ormana gitti. Araca giren bir kişi, camı kırıp altın, çanta, cüzdan ve cep telefonunu çaldı. Çift, büyük şok yaşadı. Polis, Erdem E.'yi (39) yakaladı.



28 BİN 192 YENİ VAKA

Türkiye'de dün 363 bin 553 Covid- 19 testi yapıldı. 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi can verdi. İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 302 oldu.

450'YE ODTÜ DİPLOMASI

YÖK, başa çıkamadı. Noter tasdikli sahte diplomaların internette 450 TL'den satışına başlandı.



DİKKAT! DONACAĞIZ

Meteoroloji, uyardı: yarından itibaren Marmara'ya yağmur, Doğu'ya ise kar geliyor. Sıcaklıklar 8-10 derece birden düşüyor.







HERKESE KURAN'I KERİM ÖĞRETİYOR

Şanlıurfa'da yaşayan Murat Karadaş başlattığı çalışmayla gönüllere maneviyat aşılıyor. 43 yaşındaki Karadaş gönüllü olarak yürüttüğü "Kur'an Bilmeyen Kalmasın" projesiyle köy köy gezerek binlerce kişiye Kur'an-ı Kerim öğretti. 7'den 70'e her yaş grubuna eğitim verdiğini belirten Karadaş'ın öğretmen, memur, temizlik işçisi, esnaf, terzi ve fırıncı gibi farklı meslek grubundan birçok öğrencisi var. (Şerif CAN)



ÖĞRENCİLER KORKUTTU

Bilecik'te 100'e yakın üniversite öğrencisi, yurtta yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Vali Kemal Kızılkaya, "Numune ve analiz çalışmaları devam ediyor. Öğrencilerimiz taburcu oldu" dedi.



MAYINLAR TEMİZLENDİ

Azerbaycan, işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunun döşediği 48 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirdi. Yetkililer, "Çalışmanın en az 2 ay daha süreceğini düşünüyorum" dedi.





BİR YILDIZ DAHA KAYDI

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Kemal Kuruçay, Seksenler dizisinin setinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Sanatçı, bir döneme damga vuran Gurbetçiler dizisindeki Cemil ile daha sonra birçok dizi ve sinema filminde canlandırdığı karakterlerle Türk halkının gönlünde taht kurmuştu. Kuruçay'ın vefatını öğrenen dostları ve sevenleri de sosyal medyada usta oyuncu için çok sayıda taziye mesajı paylaştı.







'AMACIM FENOMEN OLMAK DEĞİLDİ'

Konya'da süt kazanında banyo yaparken çekilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine gözaltına alınıp tutuklanan ve kısa süre sonra tahliye edilen Uğur Turgut ve Emre Sayar hakkında dün görülen duruşmada beraat kararı verildi. Karar sonrası adaletin yerini bulduğunu belirten Emre Sayar, "Boş yere 6 gün cezaevinde kaldım. Amacım sosyal medya fenomeni olmak değildi. Kimsenin de sağlığı ile oynamadım" dedi. (Tolga YANIK)





SKANDAL KARAR

ABD'de 2017 yılında Christie's Müzayede Evi'nde satışa sunulan 'Guennol Yıldız Avcısı' olarak bilinen mermer idolün Türkiye'deki arkeolojik kazılarda bulunduğu ve ABD'ye kaçırıldığı iddiasıyla açılan dava skandal bir kararla sonuçlandı. Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi, Türkiye'nin talebini reddetti.