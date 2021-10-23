Kocaman çığlık! Boşandı ama şiddetin sonu gelmedi...

Gaziantep'te Fatma Çalışkan (27), 2 çocuğunu almak için gittiği okulda geçen yıl boşandığı Mustafa O. ile karşılaştı. Çalışkan, çocuklarını araca bindirerek kapılarını kilitledi. Bu sırada otomobilin kapısını açmaya çalışan Mustafa O. aynı zamanda tehditler savurdu. Kapıyı açamayınca sinirlenen eski koca, aracı tekmeleyip camlarını kırdı. O, bölgedeki polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen Mustafa O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalışkan ise can güvenliğinin olmadığı belirterek cani hakkında uzaklaştırma kararı talep etti.
SÜREKLİ YOLUMU KESİYOR
Fatma Çalışkan, yaklaşık bir yıl önce boşandığını ancak bu süre zarfında eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyledi. Dışarı da sürekli Mustafa O. tarafından yolunun kesildiğini belirten Çalışkan, aracını tekmeleyip camlarını kırdıktan sonra parçalarının yüzüne fırlatıldığını anlattı: Devletimizden sesimi duymalarını istiyorum. Çünkü bu olay, ilk değil. İlk uzaklaştırma şikayetim değil. Yine ilk zararı ve hasarı da değil. 4 yaşındaki oğlum Mehmet Fatih, bana 'babam seni öldürür, dışarı çıkmayalım' diyor.
SÜREKLİ YOLUMU KESİYOR
Fatma Çalışkan, yaklaşık bir yıl önce boşandığını ancak bu süre zarfında eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyledi. Dışarı da sürekli Mustafa O. tarafından yolunun kesildiğini belirten Çalışkan, aracını tekmeleyip camlarını kırdıktan sonra parçalarının yüzüne fırlatıldığını anlattı: Devletimizden sesimi duymalarını istiyorum. Çünkü bu olay, ilk değil. İlk uzaklaştırma şikayetim değil. Yine ilk zararı ve hasarı da değil. 4 yaşındaki oğlum Mehmet Fatih, bana 'babam seni öldürür, dışarı çıkmayalım' diyor.