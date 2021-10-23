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    Kocaman çığlık! Boşandı ama şiddetin sonu gelmedi...

    Fatma Çalışkan’ın aracının camları şiddete uğradığı eski kocası tarafından kırıldı. Parçaları ise kadının yüzünü yaraladı. Çalışkan, acı içinde yardım çağrısı yaptı: Bu ilk değil. Sesimi duyun. Ölmek istemiyorum

    Kocaman çığlık!
    Gaziantep'te Fatma Çalışkan (27), 2 çocuğunu almak için gittiği okulda geçen yıl boşandığı Mustafa O. ile karşılaştı. Çalışkan, çocuklarını araca bindirerek kapılarını kilitledi. Bu sırada otomobilin kapısını açmaya çalışan Mustafa O. aynı zamanda tehditler savurdu. Kapıyı açamayınca sinirlenen eski koca, aracı tekmeleyip camlarını kırdı. O, bölgedeki polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen Mustafa O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalışkan ise can güvenliğinin olmadığı belirterek cani hakkında uzaklaştırma kararı talep etti.




    SÜREKLİ YOLUMU KESİYOR
    Fatma Çalışkan, yaklaşık bir yıl önce boşandığını ancak bu süre zarfında eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyledi. Dışarı da sürekli Mustafa O. tarafından yolunun kesildiğini belirten Çalışkan, aracını tekmeleyip camlarını kırdıktan sonra parçalarının yüzüne fırlatıldığını anlattı: Devletimizden sesimi duymalarını istiyorum. Çünkü bu olay, ilk değil. İlk uzaklaştırma şikayetim değil. Yine ilk zararı ve hasarı da değil. 4 yaşındaki oğlum Mehmet Fatih, bana 'babam seni öldürür, dışarı çıkmayalım' diyor.

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    Haberler Yaşam Kocaman çığlık! Boşandı ama şiddetin sonu gelmedi...
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