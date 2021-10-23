İzmir-İstanbul-Bursa Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

C.Ö. (20) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Diğer sürücülerinde durumu bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerde olası ikinci bir kazayı engellemek için yolda güvenlik önlemi aldı.