Ümitcan Uygun'a müebbet

Ankara Mamak'ta Esra Hankulu geçen 5 Ağustos'ta evinde ölü bulundu. Evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G. gözaltına alındı. Savcılık tarafından düzenlenen iddianemede sanık Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'yu öldürdüğü, diğer 2 sanık ise suç delillerini kararttıklarına vurgu yapıldı. Ümitcan Uygun için 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan G. ve Dilan C. için ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
- Yaşam
- 22.10.2021 Gazete