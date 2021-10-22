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    Ümitcan Uygun'a müebbet

    Aleyna Çakır’ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun için Esra Hankulu’nu öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi

    Ümitcan’a müebbet
    Ankara Mamak'ta Esra Hankulu geçen 5 Ağustos'ta evinde ölü bulundu. Evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G. gözaltına alındı. Savcılık tarafından düzenlenen iddianemede sanık Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'yu öldürdüğü, diğer 2 sanık ise suç delillerini kararttıklarına vurgu yapıldı. Ümitcan Uygun için 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan G. ve Dilan C. için ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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