Beyin kanaması geçirmişti! Bengi Ceren Akıllı'dan geriye sınıfta çekilmiş son fotoğrafı kaldı

İstanbul Ataşehir'de İngilizce dersinde sunum yaptıktan sonra beyin kanaması geçiren ve hastanede 3 gün sonra yaşamını yitiren 7. sınıf öğrencisi Bengi Ceren Akıllı (13) dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ceren için Ataşehir Hz. Ebubekir Sıddık Camisi'nde kılınan cenaze namazında gözyaşları sel olup aktı. Ceren'in annesi İlknur, babası Akın ve kardeşi Hasan Eren'in yanı sıra okul arkadaşları ve yelken sporunda birlikte ter döktüğü sporcular camide hazır bulundu. Anne İlknur Akıllı'nın feryatları yürek yaktı.
SORU İŞARETLERİ VAR
Talihsiz Ceren'den geriye ailesiyle birlikte çekilen mutlu fotoğraflar ve ölümünden önce İngilizce dersinde sunum yaparken kayıtlara geçen fotoğrafı kaldı. Baba Akın Akıllı, doktorların kendilerine, Ceren'in milyonda bir görülen bir beyin anevrizması yaşandığını, bunun şarkıcı Ebru Gündeş'in 1999'da yaşadığı beyin kanaması ile çok benzer olduğunu söylediğini kaydetti.
Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü Başkanı Sermet Fındık da Ceren'in hiçbir sağlık sorununun olmadığına dikkat çekerken, Ceren'in Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporunun da soru işaretlerine netlik kazandıracağı belirtildi.
SORU İŞARETLERİ VAR
Talihsiz Ceren'den geriye ailesiyle birlikte çekilen mutlu fotoğraflar ve ölümünden önce İngilizce dersinde sunum yaparken kayıtlara geçen fotoğrafı kaldı. Baba Akın Akıllı, doktorların kendilerine, Ceren'in milyonda bir görülen bir beyin anevrizması yaşandığını, bunun şarkıcı Ebru Gündeş'in 1999'da yaşadığı beyin kanaması ile çok benzer olduğunu söylediğini kaydetti.
Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü Başkanı Sermet Fındık da Ceren'in hiçbir sağlık sorununun olmadığına dikkat çekerken, Ceren'in Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporunun da soru işaretlerine netlik kazandıracağı belirtildi.