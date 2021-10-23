Başarılı öğretmen kansere yenik düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde matematik öğretmeni ve TÜBİTAK projelerinde öğrencilere danışmanlık yapan Rabia Karakuş bir süre önce rahatsızlandı. Hastaneye başvuran Karakuş'a kanser teşhisi konularak tedaviye başlandı. Geçtiğimiz günlerde durumu kötüleşen Karakuş hastaneye yatırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Karakuş, hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Karakuş'un acı haberi ailesini ve eğitim camiasını yasa boğdu. Alper Karakuş'un "Allah cennette buluşmayı nasip etsin" diyerek yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı. Rabia karakuş'un öğrencileri de sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar paylaştı.
- Yaşam
- 23.10.2021 Gazete