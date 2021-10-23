Genç kadın estetik ameliyatı sonrası bitkisel hayata girdi! Eşi isyan etti: Yürüyerek girdi yürüyerek çıkartın

Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Sabina Abbas, burun estetiği ve vücudundaki yağları aldırmak için özel bir hastaneye gitti. Plastik Estetik Cerrahi Uzmanı doktor A.F. tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde ameliyata alındı. Yağ aldırma ile burun estetiğinin aynı anda yapıldığı ameliyat sırasında genç kadının kalbi durdu.
Doktorların müdahalesiyle yaklaşık 4 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan genç kadın yoğun bakıma alındı. Ameliyat sonrası bilinci kapanan genç kadın bitkisel hayata girdi.
Sabina'nın eşi Rüstem Abbas, doktorların tıbbi hatası yüzünden eşinin bu hale geldiğini belirterek, E.Ö. ve plastik cerrahı A.F. hakkında şikayetçi oldu. Rüstem Abbas, "Bu ameliyat ile hayatımız cehenneme döndü. Eşimin ameliyatta 4 dakika kalbi durmuş. Doktorlar iyileşecek dediler. Çocuklarımız evde annelerini bekliyorlar. Eşim hastaneye yürüyerek girdi, yürüyerek çıkarsınlar. Zorla eve göndermek istiyorlar. Bu nasıl bir insanlık" dedi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
Doktorların müdahalesiyle yaklaşık 4 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan genç kadın yoğun bakıma alındı. Ameliyat sonrası bilinci kapanan genç kadın bitkisel hayata girdi.
Sabina'nın eşi Rüstem Abbas, doktorların tıbbi hatası yüzünden eşinin bu hale geldiğini belirterek, E.Ö. ve plastik cerrahı A.F. hakkında şikayetçi oldu. Rüstem Abbas, "Bu ameliyat ile hayatımız cehenneme döndü. Eşimin ameliyatta 4 dakika kalbi durmuş. Doktorlar iyileşecek dediler. Çocuklarımız evde annelerini bekliyorlar. Eşim hastaneye yürüyerek girdi, yürüyerek çıkarsınlar. Zorla eve göndermek istiyorlar. Bu nasıl bir insanlık" dedi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK