Balık yüklü panelvandan uyuşturucu çıktı! Talisca kokladı...

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan balık yüklü panelvanda özel yapılan bölüme gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polis ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda operasyon düzenlendi.
TALISCA KOKLADI BULDU
Durdurulan balık yüklü panelvan tipi araçta narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile arama yapıldı.
Aracın zeminine özel yapılan bölümde 50 paket halinde 53 kilogram skunk bulundu.