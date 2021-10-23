Balık yüklü panelvandan uyuşturucu çıktı! Talisca kokladı...

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan balık yüklü panelvanda özel yapılan bölüme gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polis ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda operasyon düzenlendi.