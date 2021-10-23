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    • Yaşam
    • 23.10.2021 20:49
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    • 23.10.2021 21:00
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    Balık yüklü panelvandan uyuşturucu çıktı! Talisca kokladı...

    Kocaeli'de Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan balık yüklü panelvandan 'zehir' çıktı. Narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile yapılan aramada, aracın zeminine özel yapılan bölümde 50 paket halinde 53 kilogram skunk denen uyuşturucu madde bulundu.

    Balık yüklü panelvandan zehir çıktı!

    Kocaeli'de Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan balık yüklü panelvanda özel yapılan bölüme gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polis ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda operasyon düzenlendi.

    TALISCA KOKLADI BULDU
    Durdurulan balık yüklü panelvan tipi araçta narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile arama yapıldı.

    Aracın zeminine özel yapılan bölümde 50 paket halinde 53 kilogram skunk bulundu.
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        Haberler Yaşam Balık yüklü panelvandan uyuşturucu çıktı! Talisca kokladı...
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