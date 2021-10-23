Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli geliyor! | HAVA DURUMU

Kasım ayına yaklaşmamız ile birlikte havalar soğumaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi ile Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için flaş bir uyarı geldi.

YARINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.