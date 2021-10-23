Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli geliyor! | HAVA DURUMU

Kasım ayına yaklaşmamız ile birlikte havalar soğumaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi ile Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için flaş bir uyarı geldi.
YARINA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere, akşam saatlerine kadar Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege'nin kuzeyi İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.