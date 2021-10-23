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    • Yaşam
    • 23.10.2021 18:57
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    • 23.10.2021 19:18
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    Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli geliyor! | HAVA DURUMU

    Son dakika haberleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı geldi. Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı yapılırken bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiği bildirildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ve 5 günlük hava raporu...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Meteoroloji bölge bölge uyardı!

    Kasım ayına yaklaşmamız ile birlikte havalar soğumaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi ile Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için flaş bir uyarı geldi.

    YARINA DİKKAT
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

    Gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere, akşam saatlerine kadar Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege'nin kuzeyi İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    FIRTINA UYARISI
    Rüzgarın Marmara Bölgesi ile, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

        Hava sıcaklığının Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN UYARI
        Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabahtan itibaren Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde beklenen sağanağın kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

        Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
        Metetoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının yanısıra 5 günlük hava durumu tamin raporu da yayınlandı.

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