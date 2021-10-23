Eski çalıştığı durağın taksisini paramparça etti!





Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, aracın camlarını kıran şahıs, kaportaya ve kapılara vurmaya devam etti. Elinde bıçak ile koştuğu esnada polis ekipleri tarafından yakalanan ve alkollü olduğu öne sürülen Ö.Ö. gözaltına alındı.