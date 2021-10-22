Yıkamaya gönderilmişti! Servet değerinde olduğu ortaya çıktı! 150 bin dolarlık halı

Yıkadıktan sonra halının değeri daha çok arttı çünkü üzerindeki figür ve desenler daha çok belirginleşti. Üzerinde 4 ayet bulunan halı Zareh Penyamin tarafından yapıldı. Agop Kapucuyan'ın çırağı olan Penyamin ustasına teşekkür mahiyetinde halının sol alt köşesine de "Agop" yazdığı da görüldü. 21-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenen '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilenen halı yaklaşık 110 yaşında. Bir diğer eşi Topkapı Sarayı'nda bulunan halının piyasa değeri ise yaklaşık 150 bin dolar. Halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan, halının değeri hakkında bilgi verdi.