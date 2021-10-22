Türkiye'nin en büyük gölü! Van Gölü'nde 10 kilometrekarelik alan kurudu

Van'da önceki yıllara göre yağış miktarının azalması ve sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması, bölgedeki baraj ve göllerin su seviyesinde düşüşe neden oldu.
Van Gölü'nde binlerce yılda oluşan, sadece dalış sırasında görülebilen dünyanın en büyük mikrobiyalitleri de su miktarının azalması ile yüzeyde görülmeye başlandı.
Havzadaki birçok dere ve gölet kururken, barajlar taban seviyesini gördü. Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü ise kuraklığa bağlı olarak her geçen gün küçülüyor.
"HAVZA GEÇMİŞ YILLARA GÖRE YAĞIŞ ALMADI"
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, küresel ısınma ile artık dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından yağışların azaldığını, göllerin çekildiği ile ilgili haberler aldıklarını söyledi.