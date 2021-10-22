Türkiye'nin en büyük gölü! Van Gölü'nde 10 kilometrekarelik alan kurudu

Van Gölü'nde binlerce yılda oluşan, sadece dalış sırasında görülebilen dünyanın en büyük mikrobiyalitleri de su miktarının azalması ile yüzeyde görülmeye başlandı.

Havzadaki birçok dere ve gölet kururken, barajlar taban seviyesini gördü. Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü ise kuraklığa bağlı olarak her geçen gün küçülüyor.