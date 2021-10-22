Uzungöl’de yeni imar planı! Sınır belli oldu





YENİ PLAN HAZIRLANDI

Uzungöl Platformu ile yöre halkının görüşleri alınarak yeni revize imar planı hazırlandı. 8 başlıktaki 21 sayfalık öneri planında; yöresel mimaride yatay yapılaşma esas alınıyor, konut ve pansiyonlar için 2, oteller için 3 kat sınırlaması getiriliyor. Kullanım amacı dışında tesis yapılamayacağına yer verilen planda, otopark ve hafif raylı sistemle trafik sorununa çözüm öneriliyor. Yapılardan arındırılacak göl çevresi 'korunması gereken alan' olarak belirlenen planda, ekolojik yapıya olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla kamu ya da özel sektörce uygulanacak projeler için "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)" raporları hazırlamaları isteniyor.



YAPILAŞMAYA STANDART

İmar kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla planda yapılaşmalara getirilen sınırlamalara ayrıntılı yer verildi. Konutlarda maksimum taban alanının 150 metrekare olduğu belirtilen planda şu maddeler yer aldı: "Tanımlı alanlarda; öncelikle az katlı yapılaşmaya gidilmeli, çok katlı yapılaşmaya gidilmesi durumunda ise, uygun inşaat ve zemin iyileştirme teknikleri kullanılarak, doğacak risklere karşı tedbirler alınmalıdır. Yapıların tabii zemin ile kesiştiği en düşük kot ile saçak üst kotu arasındaki mesafe, her durumda, bodrum kat dahil, 9,50 metreyi geçemez. Çatı araları son kat ile bağlantılı iskan amaçlı kullanılabilir. Birden fazla bodrum kat kazanılamaz. Binalarda çatı yapılması zorunludur.120 metrekareyi geçmeyen çatılar, üçgen alın dar cepheye gelecek şekilde, iki yana eğimli beşik çatı olacaktır. Çatılarda geleneksel kiremit veya modern malzeme ile çatının kaplanması yapılacaktır. Renk pişmiş toprak renginde olacaktır. Yapılarda, teras kat, çekme kat ya da çatı katı ile çatı aralarında bağımsız bölüm yapılamaz."