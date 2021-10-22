Yargıtay'dan emsal karar! Doğum sırasında eşin yanında bulunmamak tazminat sebebi

İstanbul'da boşanma davası açan bir kadın, eşinin kendisiyle ilgilenmediğini, hamilelik ve doğum sırasında, özel günlerde yanında olmadığını, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçirip, geç saatlere kadar eve gelmediğini ve gelmek istemediğini söylediğini, özel günlerde dahi yanında olmadığını belirterek manevi tazminat talebinde bulundu.
Sabah'ın haberine göre; çiftin boşanmasına karar veren yerel mahkeme, tazminat talebini ise reddetti. Mağdur kadın ve avukatı da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.
Ancak dosyayı inceleyen 11. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bulanarak onadı. Bunun üzerine mağdur kadın ve avukatı bu kez kararı Yargıtay'a temyiz etti.