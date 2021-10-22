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    • Yaşam
    • 22.10.2021 09:29
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    • 22.10.2021 09:48
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    SON DAKİKA: İstanbul'da kanlı kavga! Amca-yeğenler arasında arazi tartışması ölümle bitti

    Son dakika haberleri... İstanbul Pendik Göçbeyli'de iki aile arasında arazi tartışması yaşandı. Amca ve yeğenleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Çatışmada bir kişi hayatını kaybetti dört kişi de yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren yeğenler (İ.B.) ve (S.B.) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mal kavgası ölüm getirdi

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Pendik Göçbeyli mahallesinde silahlı saldırı olduğu bilgisini aldı. Olay yerine intikal eden Jandarma ekipleri olay mahallinde arama yaptı. Aramalarda; (1) adet av tüfeği, (5) adet boş tabanca fişeği ve (5) adet av tüfeği kartuşu buldu.

    SON DAKİKA ARAZİ KAVGASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Sabah'ın haberine göre; görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda; olayın miras paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan amca (Y.B.) ile yeğeni (İ.B.) arasında çıktığı tespit edildi.

    Olay günü çocukları ile alışverişten dönen amca (Y.B.) ve ailesine, aracını park ettiği esnada, yeğenleri (İ.B.) ve (S.B.) tarafından av tüfeği ile ateş edildi.

        Olayda; amca (Y.B.) hayatını kaybederken, çocukları (N.B.), (K.B.), (D.B.) ve (H.B.) de yaralandı.

        TUTUKLANDILAR
        Şüphelilerin yakalanması için hızla harekete geçen Jandarma ekiplerinin yaptığı takip ve çalışmalar neticesinde; (İ.B.) ve (S.B.) yakalanarak gözaltına alındı. (2) şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Jandarma ekiplerince; olayın ardından bölgede emniyet tedbirleri arttırılarak, ilerleyen günlerde aileler arasında benzer olaylara mahal verilmemesi için gerekli önlemler alındı.

        Mal kavgası ölüm getirdi
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        Mal kavgası ölüm getirdi
        Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da kanlı kavga! Amca-yeğenler arasında arazi tartışması ölümle bitti
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