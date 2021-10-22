Bodrum Kalesi turist akınına uğradı! Çalışmalar 2017'de başlamıştı





Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "2017 yılında kapsamlı bir şekilde başlanan restorasyon çalışmaları sona erdi, bütün alanlarımız açıldı. Bodrum Kalesi 33 dönümlük bir alana inşa edilmiş. Ziyaret açılan salonlar bin 300 metrekarelik bir kapalı alandan oluşmakta. Birbirinden farklı 12 salon var. Bu salonların 6'sında su altından çıkan eserlerimiz sergilenmekte, 5'inde karadan çıkan eserlerimiz sergilenmekte, 1'inde de bilgilendirme yapmaktayız. Salonlarımız ciddi anlamda ziyaretçilerin ilgisini görüyor. Bu yıl pandemiye rağmen yerli ve yabancı ziyaretçilerin toplamı 150 bine yaklaştı. Bu rakam, ağırlıklı yabancı turist. Pandemi döneminde bu kadar ziyaretçiyi ağırlayabilmek bizi mutlu ediyor."