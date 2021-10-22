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    • Yaşam
    • 23.10.2021 01:30
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    • 23.10.2021 01:37
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    Otoyolda yarış kaza getirdi! O anlar saniye saniye kamerada

    İstanbul Hadımköy'de iki sürücünün tutuştuğu yarış kazayla sonuçlandı. Sürücülerinin sürat yaparak birbirleriyle yarıştığı iki otomobilden biri, önlerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. İki otomobilin hasar gördüğü kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

    DHA
    Göz göre göre kaza!

    Hadımköy'de, sürücülerinin sürat yaparak birbirleriyle yarıştığı iki otomobilden biri, önlerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.

    Kaza, öğlen saatlerinde Hadımköy Çatalca yolunda meydana geldi. İki otomobil sürücüsü birbirleriyle yarışarak, yolda süratli bir şekilde ilerledi. Yarış sırasında otomobillilerden biri önündeki bir başka otomobile çarptı.

    SÜRÜCÜLER YARA ALMADAN KURTULDU
    Çarpışan iki otomobil de hasar görürken, iki sürücü de şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

    Yarıştaki diğer otomobilin sürücüsü kazaya aldırmayıp durmayarak, aracıyla uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine sevk edilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA
        Kaza anı arkadan gelen yoldaki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen iki otomobilden birinin önündeki otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobillerin savrulduğu görülüyor.

        Yarış yapan diğer otomobil sürücüsünün kazaya rağmen durmayarak yoluna devam ettiği kameraya yansıyor.

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        Haberler Yaşam Otoyolda yarış kaza getirdi! O anlar saniye saniye kamerada
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