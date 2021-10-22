Otoyolda yarış kaza getirdi! O anlar saniye saniye kamerada

Hadımköy'de, sürücülerinin sürat yaparak birbirleriyle yarıştığı iki otomobilden biri, önlerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.



Kaza, öğlen saatlerinde Hadımköy Çatalca yolunda meydana geldi. İki otomobil sürücüsü birbirleriyle yarışarak, yolda süratli bir şekilde ilerledi. Yarış sırasında otomobillilerden biri önündeki bir başka otomobile çarptı.