Otoyolda yarış kaza getirdi! O anlar saniye saniye kamerada

Hadımköy'de, sürücülerinin sürat yaparak birbirleriyle yarıştığı iki otomobilden biri, önlerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.
Kaza, öğlen saatlerinde Hadımköy Çatalca yolunda meydana geldi. İki otomobil sürücüsü birbirleriyle yarışarak, yolda süratli bir şekilde ilerledi. Yarış sırasında otomobillilerden biri önündeki bir başka otomobile çarptı.
SÜRÜCÜLER YARA ALMADAN KURTULDU
Çarpışan iki otomobil de hasar görürken, iki sürücü de şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Yarıştaki diğer otomobilin sürücüsü kazaya aldırmayıp durmayarak, aracıyla uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine sevk edilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.